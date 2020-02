Κινηματογράφος Γυναίκες: Πρωτοπόρες στη βιομηχανία του κινηματογράφου

Κινηματογράφος Γυναίκες: Κέρδισαν Όσκαρ, άνοιξαν νέους δρόμους στη σκηνοθεσία, διέπρεψαν ως κριτές ταινιών, διακρίθηκαν σε τομείς αυστηρά ανδροκρατούμενους.

Σαν σήμερα πήρε η ηθοποιός Χάτι ΜακΝτάνιελ γίνεται η πρώτη αφροαμερικανίδα που κερδίζει Όσκαρ χάρη στο ρόλο της στην ταινία του Βίκτορ Φλέμινγκ «Όσα παίρνει ο άνεμος». Η ταινία συνολικά κέρδισε 8 Βραβεία Όσκαρ. Η Χάτι ΜακΝτάνιελ, ηθοποιός, τραγουδίστρια και στιχουργός και κωμικός, ανήκει λοιπόν στις γυναίκες της κινηματογραφικής βιομηχανίας που έσπασαν αρκετά στερότυπα. Επίσης ήταν και η πρώτη μαύρη γυναίκα στις ΗΠΑ που τραγούδησε στο ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Μακ Ντάνιελ εμφανίστηκε σε περισσότερες από 300 ταινίες, αν και αναφερόταν στους τίτλους μόνο 80 περίπου. Όμως έχει δύο αστέρια στη Hollywood Walk of Fame : ένα στη Λεωφόρο Χόλιγουντ 6933 για τις συνεισφορές της στο ραδιόφωνο και μία στην Οδό Βάιν 1719 για συμμετοχή σε ταινίες.



H πρωτοπόρος Χάτι ΜακΝτάνιελ με το Όσκαρ της!

Ευτυχώς υπάρχουν κι άλλες εκλεκτές κυρίες που υπήρξαν πρωτοπόρες. Είναι πολύ περισσότερες, αμέτρητες από τις πέντε ξεχωριστές που θα αναφέρουμε. Εξ άλλου τις πιο πολλές δεν τις γνωρίζουμε και ίσως να μην τις μάθουμε ποτέ.

Alice Guy-Blaché Θρυλική γυναίκα σεναριογράφος και σκηνοθέτης στις αρχές του 20ου αιώνα. Πρωτοπόρος, έγραψε πάνω από 1000 έργα, πολλά από τα οποία δεν διασώθηκαν. Η Alice Guy-Blaché τα έκανε όλα: συγγραφέας, παραγωγός, διευθύντρια φωτογραφίας, σκηνοθέτις και ηθοποιός. Αργότερα δημιούργησε μαζί με τον σύζυγό της, Herbert Blache, την εταιρία SOLAX (το 1910) που έμελε να γίνει το μεγαλύτερο κινηματογραφικό στούντιο στην Αμερική πριν από την ανάπτυξη του Χόλιγουντ.

Η καριέρα της διήρκησε δέκα χρόνια, στα οποία ήταν η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που χειριζόταν κάμερα. Μεγάλος της θαυμαστής, ο Αlfred Hitchcock. H Jodie Foster έχει κάνει προς τιμήν της ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ. Η πιο αξιοσημείωτη ταινία της είναι το Vie du Christ (1906), μια τριανταπεντάλεπτη υπερπαραγωγή για την εποχή της, στην οποία χρησιμοποίησε 25 διαφορετικά σκηνικά και 300 κομπάρσους.

Pauline Kael Θα μείνει στην ιστορία ως η εμβληματική κριτικός κινηματογράφου. Ξεκίνησε να βαθμολογεί τις ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Έγραψε για το περιοδικό Τhe New Yorker από 1968 έως το 1991. Νωρίτερα στην καριέρα της, το έργο της εμφανίστηκε στα περιοδικά City Lights, McCall και The New Republic. Η Κάελ ήταν γνωστή για τις «πνευματώδεις, δριμείες, ισχυρογνώμονες και έντονα εστιασμένες» κριτικές της, ενώ οι απόψεις της έρχονταν συχνά σε αντίθεση με εκείνες των συγχρόνων της. Συχνά θεωρείται ως η Αμερικανίδα κριτικός κινηματογράφου με τη μεγαλύτερη επιρροή στην εποχή της.



Άσκησε σημαντική επίδραση σε πολλούς σημαντικούς κριτικούς, συμπεριλαμβανομένου του Armond White, του οποίου οι κριτικές είναι εξίσου μη συμβατικές, και στον Ρότζερ Ίμπερτ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι η Κάελ "είχε μια πιο θετική επίδραση στο κλίμα για τον κινηματογράφο στην Αμερική από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών." Ο Owen Gleiberman είπε ότι "ήταν κάτι περισσότερο από μια σπουδαία κριτικός. Εφηύρε ξανά τη φόρμα και καινοτόμησε σε μια ολόκληρη αισθητική συγγραφής. Ήταν σαν τον Elvis και τους Beatles της κινηματογραφικής κριτικής."

Mae West. Θρυλική κωμικός που τσαλάκωσε την επιβεβλημμένη από τους ιθύνοντες της βιομηχανίας σέξι εικόνα της. Το 1935 η Mae West ήταν το 2ο πιο ακριβοπληρωμένο πρόσωπο στις ΗΠΑ. Ηθοποιός του κινηματογράφου, τραγουδίστρια, δραματουργός, σεναριογράφος, κομεντιέν και σύμβολο του σεξ, της οποίας η καριέρα διήρκεσε επτά δεκαετίες και είναι γνωστή για τα άσεμνα, για την εποχή της, διφορούμενα σχόλια και για την σεξουαλική της ανεξαρτησία.

Γύρισε μόλις δώδεκα ταινίες και αντιτάχθηκε στο σύστημα πρωταγωνιστώντας σε κωμωδίες που σατίριζαν τη μικροαστική ηθική και το αμερικανικό κοινό εν μέσω οικονομικής κρίσης τη θαύμαζε γι' αυτό. Όταν η κινηματογραφική της καριέρα έληξε, εκείνη συνέχισε να γράφει βιβλία και θεατρικά, καθώς και τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας και στο Ηνωμέμνο Βασίλειο σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Όταν κάποια φορά της ζητήθηκε να σχολιάσει τις διάφορες προσπάθειες που έκαναν κάποιοι προκειμένου να σταματήσουν την καριέρα της εκείνη απάντησε: Πιστεύω στη λογοκρισία, αφού έκανα τεράστια περιουσία από αυτήν.

Dorothy Dandridge Η πρώτη Αφροαμερικανή ηθοποιός που τέθηκε υποψήφια για Όσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου. Πολύ δυναμική προσωπικότητα, τα έβαλε αρκετές φορές με το χολιγουντιανό σύστημα. Ο πατέρας της ήταν μαύρος, η μητέρα της λευκή και μεγάλωσε σε μια γειτονιά μαύρων. Για πολλά χρόνια αναρωτιόταν πώς γίνεται η μητέρα της να είναι ξανθιά με γαλάζια μάτια, ενώ εκείνη ήταν τόσο σκουρόχρωμη. Στο σχολείο την κορόιδευαν επειδή η μάνα της ήταν λευκή. Ο ρατσισμός από την ανάποδη. Την έπεισαν ότι ήταν υιοθετημένη και για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πίστευε. Ο πατέρας της έφυγε απ’ το σπίτι όταν ήταν 4 χρόνων.

Είχε πρωταγωνιστήσει την δεκαετία του 1960 στο «Julia», την πρώτη τηλεοπτική σειρά με επίκεντρο μια μαύρη γυναίκα. Επίσης ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε Βραβείο Τόνι Καλύτερης Ηθοποιού το 1962 για το μιούζικαλ «No Strings» στο Μπρόντγουεϊ. Συνέχισε ούσα υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 1975 με την ταινία «Claudine». Στη δεκαετία του 1980, υποδύθηκε την Dominique Deveraux στην τηλεοπτική επιτυχία «Δυναστεία».