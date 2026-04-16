Ζοσέ Μουρίνιο: Επιστρέφει στην Premier League(;) - Αυτή η ομάδα ενδιαφέρεται

Η παραμονή του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα μόνο βέβαιη δεν είναι για την επόμενη σεζόν, καθώς η πορτογαλική ομάδα δεν διανύει καλή χρονιά. Μάλιστα ΜΜΕ της Αγγλίας συνδέουν τον Special One με ομάδα του Νησιού, η οποία σκοπεύει να τον κάνει να επιστρέψει στην Premier League.

Ο λόγος για την Νιούκαστλ, η οποία φαίνεται να έχει ψηλά στην λίστα της τον Μουρίνιο ως αντικαταστάτη του Έντι Χάου το καλοκαίρι. Παρόλο που σύμφωνα με το «talkSPORT» δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του πάγκου της ομάδας, σε περίπτωση που αποχωρήσει τελικά ο Χάου ο Πορτογάλος τεχνικός φαντάζει ιδανική λύση, καθώς με θητεία σε Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, είναι ο πλέον αρμόδιος για να αναλάβει το τιμόνι ακόμα μιας μεγάλης ομάδας του Νησιού, γνωρίζοντας καλύτερα από όλους και το πρωτάθλημα. Οι Ρομπέρτο Μαντσίνι και Άντονι Ιραόλα βρίσκονται επίσης στη λίστα των πιθανών διαδόχων του νυν προπονητή των «ασπρόμαυρων».

Η Νιούκαστλ δεν διανύει επίσης καλή σεζόν, καθώς είναι στην 14η θέση με 42 βαθμούς στο -6 από την έκτη Τσέλσι και την ευρωπαϊκή έξοδο. Ο Μουρίνιο έχει συμβόλαιο για άλλη μια χρονιά με την Μπενφίκα και έχει δηλώσει πως θέλει να μείνει στην Λισαβόνα, χωρίς όμως να κλείνει οποιαδήποτε πόρτα στο ενδεχόμενο αποχώρησής του.