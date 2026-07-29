Αλουμινόχαρτο στα παράθυρα για τον καύσωνα: Η απλή μέθοδος που δροσίζει το σπίτι

Η πρακτική έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στη Γερμανία και τη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πρόσφατων υψηλών θερμοκρασιών, με πολλούς κατοίκους να τη χρησιμοποιούν ως προσωρινή λύση για να μειώσουν τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του έντονου κύματος καύσωνα που έπληξε πρόσφατα την κεντρική και δυτική Ευρώπη, αρκετοί πολίτες στράφηκαν σε μια ασυνήθιστη αλλά ιδιαίτερα οικονομική μέθοδο: την τοποθέτηση αλουμινόχαρτου στα παράθυρα του σπιτιού.

Η πρακτική διαδόθηκε γρήγορα μέσω των social media και έγινε viral, κυρίως σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, όπου πολλά σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό. Σε ένα από τα πιο δημοφιλή βίντεο, κάτοικος του Ντίσελντορφ έδειξε πώς κάλυψε εξωτερικά τα παράθυρα του σπιτιού της για να προστατεύσει το εσωτερικό από την υπερβολική ζέστη. Σύμφωνα με την ίδια, μέσα σε λίγες ώρες η θερμοκρασία στο σπίτι μειώθηκε αισθητά, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για το κατά πόσο το αλουμινόχαρτο μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό μέσο περιορισμού της θερμότητας.

Δες πώς εφαρμόζεται η μέθοδος, γιατί μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους και τι πρέπει να προσέξεις πριν τη δοκιμάσεις.