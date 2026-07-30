Το κιτρικό οξύ καθαρίζει τα άλατα στις συσκευές της κουζίνας πιο αποτελεσματικά από το ξίδι

Η επικάθιση αλάτων αποτελεί ένα από τα πιο συχνά προβλήματα στις οικιακές συσκευές που έρχονται καθημερινά σε επαφή με το νερό, όπως οι καφετιέρες, οι βραστήρες και τα πλυντήρια πιάτων. Με τον χρόνο, τα μεταλλικά στοιχεία του σκληρού νερού συσσωρεύονται στις εσωτερικές επιφάνειες και μπορούν να επηρεάσουν τόσο την απόδοση όσο και τη διάρκεια ζωής των συσκευών. Παρότι το ξίδι χρησιμοποιείται ευρέως για την απομάκρυνση των αλάτων, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι το κιτρικό οξύ είναι πιο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα πιο φιλικό για αρκετές οικιακές συσκευές, καθώς διαλύει τις επικαθίσεις χωρίς να αφήνει την έντονη οσμή που συχνά συνοδεύει τον καθαρισμό με ξίδι.

Δες πώς χρησιμοποιείται σωστά το κιτρικό οξύ και ποιες συσκευές μπορούν να καθαριστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.