Dog’s Voice στον FLASH: «Κόβαμε αλυσίδες για να σώσουμε δεμένα ζώα στις αυλές σπιτιών»

Την ώρα που οι πυροσβέστες πάλευαν για να σβήσουν τις φωτιές, αρκετοί εθελοντές, εργαζόμενοι σε δήμους, στην Πολιτική Προστασία και σε φιλοζωικές οργανώσεις, έδιναν άλλον έναν αγώνα ώστε να διασώσουν κατοικίδια που εγκαταλείφθηκαν μέσα στον πανικό της εκκένωσης, αδέσποτα που έτρεχαν τρομαγμένα μέσα στη φωτιά αλλά και παραγωγικά ζώα που βρέθηκαν τραυματισμένα ή εγκλωβισμένα σε σπίτια που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες.

Σήμερα, τα ζωάκια αυτά βρίσκονται συγκεντρωμένα σε πρόχειρους χώρους φιλοξενίας στα Μέγαρα και τα Βίλια, περιμένοντας τη φροντίδα που χρειάζονται και, για πολλά από αυτά, μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

«Πολλά από τα κατοικίδια παραδόθηκαν από τους ίδιους τους κηδεμόνες τους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προκειμένου να σωθούν. Άλλα όμως βρέθηκαν μόνα, τρομαγμένα ή εγκλωβισμένα μέσα στις αυλές των σπιτιών», λέει στον FLASH η υπεύθυνη Επικοινωνίας της Dog’s Voice,

Μαρίλια Τσοπέλα

«Κόβαμε αλυσίδες για να τα σώσουμε»

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

«Κάποια ζώα τα βρήκαμε δεμένα σε αυλές σπιτιών και αναγκαστήκαμε να κόψουμε τις αλυσίδες με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας για να τα απεγκλωβίσουμε. Άλλα τα βλέπαμε να τρέχουν πανικόβλητα για να σωθούν από τις φωτιές, ενώ κάποια έφτασαν στους χώρους φιλοξενίας από τους ίδιους τους κηδεμόνες τους, που εκείνη τη στιγμή προσπαθούσαν να σώσουν τις περιουσίες τους», περιγράφει η Μαρίλια Τσοπέλα.

Εκτός από γάτες και σκύλους, οι εθελοντές κατάφεραν να διασώσουν χελώνες, βατράχια, πρόβατα αλλά και γουρουνάκια από μάντρα που κάηκε ολοσχερώς.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 139 ζώα συντροφιάς στον σταθμό φιλοξενίας των Μεγάρων και ακόμη 75 στα Βίλια. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί 63 παραγωγικά ζώα.

Επτά ζώα εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κτηνιατρικές κλινικές δίνοντας μάχη για τη ζωή τους, ενώ δύο δεν κατάφεραν να επιβιώσουν από τα σοβαρά τραύματά τους.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται τρομαγμένα κατοικίδια που γλίτωσαν από τις φλόγες την τελευταία στιγμή και σήμερα περιμένουν είτε να επανενωθούν με τους ανθρώπους τους είτε να βρουν ένα νέο σπίτι, αφήνοντας πίσω τους τις εικόνες καταστροφής.