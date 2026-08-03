Φωτιά στα Μέγαρα: Η στιγμή που πύρινος ανεμοστρόβιλος «σηκώνεται» μέσα στις φλόγες

Μια εικόνα που αποτυπώνει τις ακραίες συνθήκες κάτω από τις οποίες δίνεται η μάχη με τη φωτιά στην Αττική και τη Βοιωτία καταγράφηκε στο Κανδήλι Μεγάρων.

Την ώρα που επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων, ένα εντυπωσιακό αλλά εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του: ένας πύρινος ανεμοστρόβιλος.

Το βίντεο που μετέδωσε το Ertnews δείχνει τη στιγμή που μια τεράστια στήλη από φωτιά, καπνό και στάχτη σχηματίζεται μέσα στην περιοχή της πυρκαγιάς, δημιουργώντας μια εικόνα που κόβει την ανάσα.

Οι φλόγες περιστρέφονται και ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό, ενώ λίγα μέτρα μακριά πυροσβέστες και εθελοντές συνεχίζουν να επιχειρούν σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον.

Ανάλογο φαινόμενο είχε καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες και στη Δομβραίνα Βοιωτίας, μετά το πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς.