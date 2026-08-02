Την ώρα που οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και οι κάτοικοι δίνουν μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας, δεν λείπουν και οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης προς όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Σε αυτό το δύσκολο σκηνικό, η Δήμητρα Κατσαφάδου γνωστοποίησε μέσα από τα social media ότι βρίσκεται στο πλευρό των πυρόπληκτων, προσφέροντας βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.

Η δημόσια έκκληση μέσα από τα social media

Η ιδρύτρια της La Vie en Rose ανακοίνωσε ότι διαθέτει δωρεάν αναπλαστικές κρέμες, ενώ ξεκαθάρισε πως είναι πρόθυμη να βοηθήσει και με οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

«Δυστυχώς ζούμε τις φωτιές και φέτος το καλοκαίρι. Είμαι στη διάθεσή σας για δωρεάν αναπλαστικές κρέμες και οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Το μήνυμά της δεν άργησε να συγκεντρώσει δεκάδες σχόλια στήριξης, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.

Η προσφορά που συνεχίζει μια διαδρομή

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δήμητρα Κατσαφάδου προχωρά σε αντίστοιχες κινήσεις κοινωνικής προσφοράς.

Η ίδια έχει αναφερθεί πολλές φορές στις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε, αποκαλύπτοντας πως η γιαγιά της αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης.

«Με έχει γαλουχήσει μια γυναίκα που ήταν πολύ κοντά στο Θεό, η γιαγιά μου. Μου έλεγε "όταν έχεις λεφτά, υπάρχει κάποιος που πεινάει". Όσα περισσότερα βγάζω, τόσα θα δίνω», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Η εταιρεία της έχει πραγματοποιήσει σημαντικές δωρεές προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, ιατρικό εξοπλισμό και υποδομές για νοσοκομεία, με τη συνολική αξία της προσφοράς να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.