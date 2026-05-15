Η Μαντόνα, η Σακίρα και οι BTS στο Μουντιάλ του καλοκαιριού

Ένα φαντασμαγορικό θέαμα που θα θυμίζει το ημίχρονο του Super Bowl θα παρουσιάσουν η Μαντόνα, η Σακίρα και το ποπ συγκρότημα, BTS, στον τελικό του Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου διοργανώνεται φέτος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με τον τελικό να αναμένεται να διεξαχθεί σε γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου.

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ έβγαλε το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το Dai Dai – μία ιταλική έκφραση που σημαίνει φύγαμε μαζί με το Νιγηριανό τραγουδιστή, Burna Boy, χθες.

Η 49χρονη τραγουδίστρια του «Hips Don't Lie» έβγαλε και το Waka Waka (αυτή τη φορά για την Αφρική) το 2010 για τη Νοτιοαφρικανική διοργάνωση.

Από την άλλη, η Βασίλισσα της Ποπ, Μαντόνα, είναι η γυναίκα τραγουδίστρια με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της μουσικής και αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ, Confessions II (Εξομολογήσεις μέρος δεύτερο) στις 3 Ιουλίου.

The world’s biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @madonna , @shakira , and @bts_bighit ! pic.twitter.com/dQjG1h2P9Q — Madonna (@Madonna) May 14, 2026

Τον περασμένο Απρίλιο, η 67χρονη τραγουδίστρια έκανε μία έκτακτη εμφάνιση κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Sabrina Carpenter στο φεστιβάλ, Coachella, τραγουδώντας σε ντουέτο το Vogue και το Like A Prayer.

Οι BTS επιστρέφουν μετά τη στρατιωτική θητεία

Εν τω μεταξύ, το επταμελές συγκρότημα, BTS, είναι το συγκρότημα με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νότια, ξεπερνώντας τα 45 εκατομμύρια άλμπουμ. Μαζί με τους Βρετανούς Coldplay θεωρούνται από τα πιο επιτυχημένα γκρουπ των τελευταίων ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκρότημα με τα επτά αγόρια επιστρέφει μετά από μια τριετή παύση στη μουσική για να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία και θα βρίσκονται εν μέσω μιας παγκόσμιας περιοδείας 85 ημερών όταν θα εμφανιστούν στον τελικό του Μουντιάλ.

Το σχέδιο της FIFA και ο ρόλος των Coldplay

Τον περασμένο Μάρτιο, ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, δήλωσε ότι η εκδήλωση «θα είναι για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA μια ιστορική στιγμή, που αρμόζει στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο».

Την εκδήλωση του ημιχρόνου έχει επιμεληθεί ο Κρις Μάρτιν των Coldplay και θα συγκεντρώσει χρήματα για το Παγκόσμιο Ταμείο Εκπαίδευσης Πολιτών της FIFA, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο.