Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν πραγματοποίησε τη λαμπερή ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα τόσο για το εντυπωσιακό καστ όσο και για τις εμφανίσεις υψηλής ραπτικής στο κόκκινο χαλί.

The first reactions for #TheOdyssey are mostly raves, with members of the film press praising Christopher Nolan's "spectacular epic" and hailing it as a "crowning cinematic achievement from one of the great filmmakers of our time.”https://t.co/lf2syKxf8f pic.twitter.com/mgHNaqlR92 — Variety (@Variety) July 6, 2026

Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι πρωταγωνιστές είχαν βρεθεί στο Παρίσι για την επίσημη φωτογράφιση της ταινίας, παρουσιάζοντας μια πρώτη εικόνα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής. Στην πρεμιέρα, όμως, οι περισσότεροι επέλεξαν εντελώς διαφορετικές εμφανίσεις, μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε μια πραγματική πασαρέλα.

Από το photocall στις haute couture εμφανίσεις

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που συζητήθηκαν περισσότερο ήταν εκείνη της Αν Χάθαγουεϊ, η οποία διανύει την τρίτη εγκυμοσύνη της.

Η βραβευμένη ηθοποιός, που στην ταινία υποδύεται την Πηνελόπη, επέλεξε μια αέρινη γαλάζια δημιουργία του οίκου Dior, αναδεικνύοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της, καθώς διανύει την τρίτη εγκυμοσύνη της, κερδίζοντας τα φλας των φωτογράφων.

Anne Hathaway laughs after photographers ask her to stand sideways on the #TheOdyssey red carpet, joking, "When you ask like that, of course."



Hathaway, who recently revealed she's pregnant in an Instagram video, has been proudly showing off her baby bump during the movie's… pic.twitter.com/t3jBdK9rLG — Variety (@Variety) July 6, 2026

Στην επίσημη φωτογράφιση στο Παρίσι είχε επιλέξει ένα εντελώς διαφορετικό look, αποδεικνύοντας πως κάθε εμφάνιση της περιοδείας της ταινίας είναι προσεκτικά σχεδιασμένη.

Tom Holland, Anne Hathaway and Matt Damon in Paris for #TheOdyssey press (Photo: Getty) pic.twitter.com/dH4BLGQHDG — Deadline (@DEADLINE) July 7, 2026

Το ίδιο συνέβη και με τη Ζεντάγια, η οποία άφησε ξανά το δικό της στίγμα με μία εντυπωσιακή δημιουργία και ένα ιδιαίτερο χρυσό headpiece που έδωσε θεατρικό χαρακτήρα στο σύνολό της και συζητήθηκε όσο λίγα αξεσουάρ της βραδιάς.

Η Λουπίτα Νιόνγκο παρέμεινε πιστή στη διαχρονική κομψότητά της, ενώ η Σαρλίζ Θερόν ξεχώρισε επιλέγοντας μία πιο μοντέρνα αισθητική, με oversized σακάκι, λευκό πουκάμισο και σατέν shorts, ένα look που συζητήθηκε ιδιαίτερα στα social media.

These shorts are for these Legs 🦵🏽 ONLY!!!!! Charliz Theron in #parís for #TheOdyssey photo call! pic.twitter.com/yy8D2I3ZF7 — SinnamonSCouture (@SinnamonCouture) July 7, 2026

Ο Ματ Ντέιμον έφτασε με όλη την οικογένεια

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Ματ Ντέιμον μαζί με τη σύζυγό του Luciana Barroso και τις τέσσερις κόρες τους.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, που υποδύεται τον Οδυσσέα, περπάτησε χαμογελαστός στο κόκκινο χαλί, ενώ σε δηλώσεις του παραδέχθηκε πως ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας του να έχει δίπλα του όλη την οικογένειά του.

Αποθέωση από τις πρώτες κριτικές

Λίγη ώρα μετά την πρώτη προβολή, οι πρώτες εντυπώσεις άρχισαν να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για μία από τις καλύτερες ταινίες της καριέρας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Χαρακτηρισμοί όπως «κινηματογραφική πανδαισία», «απόλυτος θρίαμβος» και «συγκλονιστική εμπειρία» κυριάρχησαν στις πρώτες δημοσιεύσεις.

Ο κινηματογραφικός συντάκτης της Independent, Τζέικομπ Στολγουόρθι, χαρακτήρισε την «Οδύσσεια» ως το πιο φιλόδοξο έργο του Νόλαν μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι οι σκηνές δράσης και η αξιοποίηση των οπτικών εφέ ανεβάζουν τον πήχη ακόμη ψηλότερα.

Η ταινία αφηγείται το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο και αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους κινηματογραφική παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές φιλοδοξίες του βραβευμένου Βρετανού σκηνοθέτη.

Με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα να ολοκληρώνεται μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, όλα δείχνουν ότι η «Οδύσσεια» έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς, τόσο για τη φιλόδοξη παραγωγή της όσο και για τη λαμπερή παρουσία των πρωταγωνιστών της.