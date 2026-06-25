Καλλιθέα: Μόλις 15,5 χρονών και γνωστός στις Αρχές το θύμα της αιματηρής επίθεσης

Στην ταυτοποίηση του θύματος της αιματηρής συμπλοκής που έγινε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα προχώρησε η ΕΛΑΣ, με τις Αρχές να επιβεβαιώνουν πως πρόκειται για έναν νεαρό 15,5 χρονών, κάτοικο Διονύσου.

Ο νεαρός φέρεται να ήταν γνωστός στις Αρχές και να είχε συλληφθεί πριν λίγες ημέρες για οπλοκατοχή με μαχαίρια, ενώ πριν ένα χρόνο η Αστυνομία του είχε περάσει και πάλι χειροπέδες καθώς εντοπίστηκε με σιδερογροθιά.

Την ίδια ώρα, πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η δολοφονία και τα κίνητρα των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμπλοκή συμμετείχαν 14 άτομα, στην πλειονότητά τους ηλικίας μεταξύ 17 και 19 ετών. Παρά το γεγονός ότι, κατά την πρώτη εκτίμηση, η συμπλοκή φαινόταν να είχε σχέση με οπαδική αντιπαράθεση, η εκδοχή αυτή έχει αρχίσει να «ξεθωριάζει».

Το σημείο που μαχαιρώθηκε ο 17χρονος στην Καλλιθέα / Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / Flash.gr

Η αρχική εκτίμηση βασίστηκε στο γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, φορώντας μπλούζα με διακριτικά μεγάλης ομάδας. Ωστόσο, από τους 14 συμμετέχοντες στη συμπλοκή, μόνο ένας είναι οπαδός αντίπαλης ομάδας και πήγε στο σημείο του εγκλήματος -στην οδό Μεγαλοπόλεως- σε δεύτερο χρόνο και όχι κατά την αρχική αντιδικία.

Οι συλληφθέντες προανακριτικά τηρούν αρνητική στάση απέναντι στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, αρνούμενοι να πουν τι συνέβη και φτάσαμε στη δολοφονία ενός νεαρού. Ο δράστης, Έλληνας γύρω στα 18, έχει ομολογήσει την πράξη του χωρίς όμως να πει τι ακριβώς συνέβη.

Στιγμιότυπο μετά την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα / Φωτ.: FLASH

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτομα της παρέας του δεν αποκάλυπταν την ταυτότητα του θύματος, ενώ μέχρι λίγο νωρίτερα δεν φαίνεται να τον είχε αναζητήσει κάποιο μέλος της οικογένειάς του.

Πώς έγινε η φονική επίθεση

Σύμφωνα με όσα στοιχεία έχει συλλέξει η ΕΛΑΣ, η συμπλοκή ξεκίνησε από την πλατεία στην οδό Μεγαλουπόλεως. Εκεί αρχικά ήταν μία παρέα έξι ατόμων -ανάμεσα τους και το θύμα- οι οποίοι αντιδικούσαν με μία άλλη παρέα τριών ατόμων, οι οποίοι όταν αντιλήφθηκαν ότι η κατάσταση ξεφεύγει, κάλεσαν «ενισχύσεις».

Στο σημείο έφτασε ένα ΙΧ αυτοκίνητο με πέντε άτομα, ανάμεσα τους και ο δράστης της δολοφονίας, με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή. Ο δράστης, που έχει συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη του, είπε στους αστυνομικούς ότι πέταξε το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανουπόλεως, με τους αστυνομικούς να το αναζητούν.

Τέλος, στο μικροσκόπιο των Αρχών φαίνεται να μπαίνει ένας διαπληκτισμός που φέρεται να έγινε πριν από περίπου ένα μήνα, πάλι ανάμεσα σε άτομα των δύο ομάδων που βρίσκονταν αρχικά στην πλατεία της Καλλιθέας.