Ανατροπή με το ναυάγιο Bayesian: Δεν έφταιγε η κακοκαιρία - Στο «μικροσκόπιο» λάθη του πληρώματος

Νέα δεδομένα αλλάζουν τα έως τώρα σενάρια για το ναυάγιο της πολυτελούς θαλαμηγού Bayesian, το οποίο σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024 ανοιχτά της Σικελίας και στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά πορίσματα της έρευνας, το δυστύχημα δεν αποδίδεται σε ακραίο ή ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο, αλλά σε συνδυασμό λαθών και επιχειρησιακών παραλείψεων.

Τι έδειξαν τα πρώτα ευρήματα των ειδικών

Οι ιταλικές Αρχές είχαν ζητήσει τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες βυθίστηκε το σκάφος. Τα ευρήματα δείχνουν ότι επρόκειτο για ισχυρή αλλά συνηθισμένη ριπή ανέμου πριν από καταιγίδα, την οποία το πλήρωμα θα μπορούσε να διαχειριστεί.

Η θαλαμηγός μήκους 56 μέτρων φέρεται να ανετράπη και να βυθίστηκε λόγω λανθασμένων χειρισμών, υποτίμησης των καιρικών συνθηκών και μη ορθής ενεργοποίησης βασικών συστημάτων ασφαλείας.

Bayesian superyacht sinking 'was not caused by storm': Italian investigators say crew was to blame for tragedy that killed 7 including billionaire Mike Lynch https://t.co/m5nkH6zWuq — Daily Mail (@DailyMail) May 1, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά του Πορτιτσέλο, με τη βύθιση να εξελίσσεται ραγδαία μέσα σε μόλις 16 λεπτά, έπειτα από καταιγίδα με ανέμους που έφταναν έως και τα 160 χλμ./ώρα.

Η ταχύτητα της εξέλιξης της τραγωδίας άφησε ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης για τους επιβαίνοντες.

Τα θύματα και οι επιζώντες

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ο Βρετανός επιχειρηματίας Μάικ Λιντς και η 18χρονη κόρη του Χάνα, ο σεφ του σκάφους Ρεκάλντο Τόμας, καθώς και ο πρόεδρος της Morgan Stanley International Τζόναθαν Μπλούμερ με τη σύζυγό του Τζούντι. Νεκρός είναι επίσης ο δικηγόρος του Λιντς, Κρις Μόρβιλ, με τη σύζυγό του Νέντα.

Από την τραγωδία διασώθηκαν η σύζυγος του Λιντς, Άντζελα Μπακάρε, καθώς και άλλα μέλη του πληρώματος.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων για αμέλεια που οδήγησε σε ναυάγιο και πολλαπλές ανθρωποκτονίες από αμέλεια, με επίκεντρο τον καπετάνιο και δύο μέλη του πληρώματος.

Παράλληλα, διερευνάται και πιθανή ευθύνη του κατασκευαστή του σκάφους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις και προσομοιώσεις για τη δυναμική της βύθισης.

Η εταιρεία Italian Sea Group, ιδιοκτήτρια της θαλαμηγού, αποδίδει την τραγωδία στο πλήρωμα και έχει καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων λιρών κατά της χήρας του Μάικ Λιντς, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρές οικονομικές απώλειες.

Ο επικεφαλής της εταιρείας, Τζιοβάνι Κοσταντίνο, υποστηρίζει ότι υπήρξε αμέλεια στη διαχείριση του σκάφους και ότι δεν είχαν ασφαλιστεί κρίσιμα σημεία, ενώ αγνοήθηκαν προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία.

Ερωτήματα για τον σχεδιασμό του σκάφους

Από την πλευρά της οικογένειας Λιντς, πηγές αναφέρουν ότι παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για τον σχεδιασμό και τη σταθερότητα της θαλαμηγού, τα οποία – όπως υποστηρίζουν – δεν ήταν γνωστά ούτε στον ιδιοκτήτη ούτε στο πλήρωμα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με αναμονή και νέας έκθεσης εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει αναλυτικά τις συνθήκες της βύθισης.