Ο Σεπ Μπλάτερ εξαπόλυσε πυρά κατά του Ινφαντίνο: «Τα χρήματα δεν είναι αυτοσκοπός»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων με την πρότασή του να πουλήσει τις μετοχές του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες, προκαλώντας μέχρι και την αντίδραση του προκάτοχού του, Σεπ Μπλάτερ.

Παρόλο που η κατακραυγή ανάγκασε τον Ινφαντίνο να αποσύρει την πρότασή του, ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ τοποθετήθηκε και άσκησε κριτική στον διάδοχό του, τονίζοντας πως τα λεφτά είναι σημαντικά, όμως δεν είναι... αυτοσκοπός.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η FIFA δεν είναι ένα ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο. Είναι μια ένωση με καταστατικό, κανονισμούς και θεσμική ευθύνη να προστατεύει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν πουλήσεις τα πολύτιμα πετράδια του ποδοσφαίρου σε ιδιώτες επενδυτές, πουλάς και ένα μέρος του ίδιου του αθλήματος – και, πάνω απ’ όλα, την ψυχή του. Τα χρήματα είναι σημαντικά, αλλά δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αυτοσκοπός».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως ο Μπλάτερ κατά την διάρκεια της θητείας του (1998-2015) υπήρχαν κατηγορίες για διαφθορά, οι οποίες τον οδήγησαν και στην παραίτηση, ενώ δέκα χρόνια μετά αθωώθηκε από τα διεθνή δικαστήρια μαζί με τον Μισέλ Πλατινί.