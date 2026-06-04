«Πόσο κοντά είμαστε στη βαρβαρότητα;» Το συγκλονιστικό σκίτσο του Αρκά για τις γυναικοκτονίες

Η νέα γυναικοκτονία που έγινε στην Καλαμάτα δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον Αρκά. Με την αιχμηρή πένα του στέλνει ένα ανατριχιαστικό μήνυμα που τρομάζει με το πόσο αληθινό είναι.

Μία γυναίκα στο πάτωμα, ένας βίαιος άνδρας που κρατά μαχαίρι και δίπλα τους ένας άνθρωπος των σπηλαίων με το ρόπαλο στο χέρι.



«Κάθε φορά που δολοφονείται μία γυναίκα, σπάει το λεπτό επίχρισμα πολιτισμού και αποκαλύπτεται πόσο κοντά παραμένουμε στη βαρβαρότητα», γράφει ο Αρκάς.

Υπενθυμίζεται πως ένας 41χρονος σκότωσε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα με 45 μαχαιριές. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο ίδιος επιμένει στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης και υποστηρίζει πως αυτός δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη γυναίκα και έπειτα της πήρε το μαχαίρι και τη σκότωσε.