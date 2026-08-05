Πότε «ανοίγουν» οι παρουσιάστριες του ALPHA την νέα τηλεοπτική σεζόν

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα τηλεοπτική χρονιά έχει ξεκινήσει και στον ALPHA όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή των εκπομπών που τα τελευταία χρόνια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ψυχαγωγικού του προγράμματος.

Το κανάλι επιλέγει να επενδύσει ξανά σε πρόσωπα που έχουν αποδείξει την αξία τους, διατηρώντας σχεδόν αναλλοίωτη τη συνταγή που του έχει χαρίσει υψηλές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανοίγει την αυλαία

Η πρώτη μεγάλη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα επιστρέψει στο τιμόνι του Happy Day, το οποίο συμπληρώνει πλέον 14 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον ALPHA.

Στο πλευρό της θα βρίσκονται και φέτος ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, ενώ ο Δήμος Βερύκιος θα συνεχίσει να μεταφέρει καθημερινά το πολιτικό και κοινωνικό ρεπορτάζ.

Η αρχισυντάκτρια Μαίρη Παλιαλέξη παραμένει στη θέση της, με την επιτυχημένη ομάδα να συνεχίζει χωρίς αλλαγές.

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει την ίδια ημέρα

Λίγη ώρα μετά το Happy Day, θα κάνει πρεμιέρα και η Super Κατερίνα, με την Κατερίνα Καινούργιου να επιστρέφει ανανεωμένη στη ζώνη της.

Η εκπομπή θα διατηρήσει τον γνώριμο χαρακτήρα της, συνδυάζοντας ψυχαγωγία, lifestyle, συνεντεύξεις και σχολιασμό της επικαιρότητας.

Στο πάνελ παραμένουν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα, διατηρώντας τον βασικό κορμό της ομάδας.

Η Ναταλία Γερμανού ετοιμάζει αλλαγές

Η τρίτη μεγάλη πρεμιέρα του σταθμού έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με τη Ναταλία Γερμανού να επιστρέφει στο Καλύτερα δε γίνεται!

Παρότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν αρκετά σενάρια για αλλαγές στην εκπομπή, η παρουσιάστρια συνεχίζει κανονικά, ετοιμάζοντας έναν νέο κύκλο με ανανεωμένο πάνελ και νέες ιδέες.

Στο παρασκήνιο βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι συζητήσεις για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την εκπομπή, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για μια τηλεοπτική επιστροφή που αναμένεται να συζητηθεί.

Σταθερότητα με στόχο την κορυφή

Με τρεις παρουσιάστριες που αποτελούν διαχρονικά τα πιο δυνατά χαρτιά του ψυχαγωγικού του προγράμματος, ο ALPHA επιλέγει να συνεχίσει στη συνταγή που γνωρίζει καλά.

Η εμπειρία, η αναγνωρισιμότητα και η σταθερή σχέση που έχουν χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό αποτελούν το βασικό «όπλο» του σταθμού, ο οποίος φιλοδοξεί να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με το δεξί και να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεθέαση.