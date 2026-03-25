Πού θα παίζει ο Σαλάχ του χρόνου - Η απάντηση του ατζέντη και η Σαουδική Αραβία

Ο Μο Σαλάχ ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της φετινής σεζόν και στην Αγγλία ξεκίνησε ήδη η συζήτηση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Αιγύπτιος θεωρείται «ο βασιλιάς του Άνφιλντ» και οι ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του είναι αρκετές. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του, Ράμι Αμπάς δε γνωρίζουμε ακόμα που θα αγωνίζεται από του χρόνου.

Ο Σαλάχ θα φύγει από το Νησί μετά από 9 συνεχόμενες σεζόν στο Μέρσεϊσαϊντ, έχοντας κατακτήσει συνολικά με τη φανέλα της Λίβερπουλ 2 Premier League, 1 Κύπελλο Αγγλίας, 3 Λιγκ Καπ Αγγλίας, 1 Champions League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.

Οι αποκαλύψεις του ατζέντη του Σαλάχ

Ο ατζέντης του Σαλάχ, Ράμι Αμπάς έσπευσε να δημοσιοποιήσει με μήνυμα στα Κοινωνικά Δίκτυα πως το μέλλον του Αιγύπτιου παραμένει αβέβαιο. Η αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ σηματοδοτεί νέες εξελίξεις στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς για την περίπτωσή του ενδιαφέρονται περισσότερες από μία ομάδες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία.

Όπως αποκαλύπτει, όμως ο ατζέντης του, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Ο Αιγύπτιος μάνατζερ, μάλιστα επέστησε την προσοχή στους υποστηρικτές του Σαλάχ, τονίζοντας πως πρέπει να είναι επιφυλακτικοί και να μην θεωρούν πως οι επίδοξοι «μεταγραφολόγοι» γνωρίζουν την αλήθεια.

«Δε γνωρίζουμε που θα παίζει ο Μοχάμεντ από του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι κανένας άλλος δε γνωρίζει. Να είστε σε επιφυλακή για όσους κυνηγούν προσοχή και κλικ για τη σελίδα τους με κάθε τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σαουδική Αραβία και η εκτίμηση των Άγγλων αναλυτών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TrasferMarkt, η Αλ Ιτιχάντ, που είχε καταθέσει πρόταση 150 εκατομμυρίων για να τον αποκτήσει το 2023, θεωρείται το πρώτο φαβορί για την υπογραφή του. Ωστόσο, όπως εκτιμάει ο δημοσιογράφος του BBC και έγκυρος ρεπόρτερ σε ζητήματα μεταγραφών, Μπεν Τζέικομπς, τα δεδομένα διαφέρουν.

On Mo Salah and Saudi, important to note most clubs can't make their move yet until the 2026/27 seasonal budget is allocated.



Salah’s agent Ramy Abbas has made it clear there is no club yet lined up and serious talks are yet to begin with anyone for this summer.



Saudi… pic.twitter.com/HdCI1jrZY1 — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 25, 2026

«Ο ατζέντης του Σαλάχ δήλωσε πως δε γνωρίζει κανείς τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Για τον Αιγύπτιο είχαν ενδιαφερθεί οι Σαουδάραβες της Αλ Ιτιχάντ, που είχαν προσφέρει στη Λίβερπουλ 100 εκατομμύρια λίρες και 50 εκατομμύρια σε μπόνους για να τον αποκτήσουν.

Ο Σαλάχ τότε θεωρήθηκε ως το ιδανικό πρόσωπο για να διαφημίσει το πρωτάθλημα και του προσέφεραν συμβόλαιο, το οποίο άγγιζε σε αποδοχές τις απολαβές του Κριστιάνο Ρονάλντο» δήλωσε στην αρχική του τοποθέτηση.

Συνεχίζοντας, στάθηκε στο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ, για την οποία ανέφερε πως είχε δείξει ενδιαφέρον πριν την τελευταία ανανέωση του συμβολαίου του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ.

Υπογράμμισε δε, πως διαρροές από τη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για... ανταγωνισμό από τις ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών, που αναμένεται να κάνουν δυναμικό «μπάσιμο» στην αγορά για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του.

«Πηγές κοντά στη Saudi Pro League αποκαλύπτουν πως περίμεναν οι ομάδες να πληρώσουν όλες από ένα ποσό, για να έρθει ο Σαλάχ στη χώρα. Αλλά προβλέπουν, ότι για την υπογραφή του θα ανταγωνιστούν τις ομάδες του MLS (το πρωτάθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες)».

Τα «εμπόδια» της μεταγραφής στη Σαουδική Αραβία και οι εναλλακτικές

Όπως αναφέρει ο Τζέικομπς, ο μόνος τρόπος να φτάσει ο Σαλάχ στη Σαουδική Αραβία χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν όλες οι ομάδες από κάτι, είναι η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων. Όπως, δηλαδή συνέβη με τη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ. Τότε, ο πρίγκιπας Αλγουαλίντ Μπιν Ταλάλ Μπιν Αμπντουλαζίζ είχε ενισχύει οικονομικά τη μεταγραφή.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο Σαλάχ μπορεί να υπογράψει στην Αλ-Κασντία, γιατί είναι η μόνη ομάδα της Saudi Pro League, που δε χρειάζεται τη βοήθεια του κράτους για να κάνει μεταγραφές. Προσέθεσε δε, πως όλες οι ομάδες της λίγκας ενδιαφέρονται για αυτόν.

«Πηγές από τη Σαουδική Αραβία αναφέρουν ότι όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος έχουν ενδιαφέρθει για τον Σαλάχ. Αλλά υπάρχουν μέτρα εναντίον των ομάδων του πρωταθλήματος, που δεν επιτρέπουν τη μεταγραφή αν δε δικαιολογηθεί πως αυτή μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα της επένδυσης».

Η ευρωπαϊκή προοπτική - Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους στο προσκήνιο

Επίσης, τόνισε πως εφόσον ο Σαλάχ θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ ως ελεύθερος, αναμένεται να ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του και πολλοί κορυφαίοι σύλλογοι από την Ευρώπη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους παρακολουθούν από κοντά την περίπτωση του Αιγύπτιου εξτρέμ.

Αν οι «μπλαουγκράνα» δεν καταλήξουν σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Μάρκους Ράσφορντ, τότε αναμένεται να «απελευθερωθεί» μία θέση στα εξτρέμ. Όμως, ο Σαλάχ αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, όπως και ο νεαρός αστέρας των Καταλανών, Λαμίν Γιαμάλ. Για να έρθει στην Ισπανία, θα πρέπει ένας από τους δύο να αλλάξει θέση, κάτι που δε θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό στην παρούσα φάση.

Το δημοσίευμα της Daily Mail. Printscreen

Παράλληλα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως Γιουβέντους ενδιαφέρεται έντονα, όμως θα δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις του Σαλάχ. Ο σταρ των «ρεντς» αμείβεται με 400 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα και οι Άγγλοι αναλυτές υποστηρίζουν πως οι Ιταλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να «συναντήσουν» τα θέλω του Αιγύπτιου θρύλου.

Ο Μπεν Τζέικομπς, πάντως αποκάλυψε πως οι ιθύνοντες του ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία ήθελαν να υπογράψουν τον Σαλάχ από πέρυσι, για να διαφημίσουν τη μετάδοση των αγώνων του πρωταθλήματος στην Αίγυπτο, όμως αυτό δε κατέστη δυνατό. Οι Σαουδάραβες φαίνεται να έχουν αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο, όμως δεν είναι απίθανο ο Σαλάχ να καταλήξει σε ομάδα... έκπληξη, αφού η αδιαμφισβήτητη ποιότητά του τον κατατάσσει στη λίστα με τους καλύτερους εν ενεργεία επιθετικούς.

Τι έκανε στη Λίβερπουλ

Ο Σαλάχ πραγματοποίησε συνολικά με τη φανέλα της Λίβερπουλ 435 εμφανίσεις, στις οποίες σκόραρε 255 γκολ και μοίρασε 122 ασίστ. Παρέμεινε στο Μέρσεϊσαϊντ για 9 χρόνια και ταυτίστηκε με την «αναγέννηση» του συλλόγου, την εποχή που ο Γιούργκεν Κλοπ μεγαλούργησε στον πάγκο της ομάδας.

Η συμφωνία για αποχώρηση από τους «ρεντς» ήταν αμοιβαία και αυτός είναι ο λόγος που ακόμη δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις σχετικά με το μέλλον του. Θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι στο «Άνφιλντ», στις 24 Μαΐου, κόντρα στη Μπρέντφορντ, οπότε και αναμένεται να τιμηθεί από το σύλλογο, αποχαιρετώντας τους φιλάθλους της ομάδας.