Σίσσυ Χρηστίδου: Το άλμπουμ των διακοπών της στην Πάτμο

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Στην Πάτμο, το νησί που αγαπά όσο λίγα, βρίσκεται αυτές τις μέρες η Σίσσυ Χρηστίδου με την παρέα της απολαμβάνοντας το πρώτο σκέλος των καλοκαιρινών της διακοπών σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου.

Η παρουσιάστρια έχει πολύ ανάγκη την ξεκούραση και την ηρεμία, αφού η επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο MEGA θα είναι γεμάτη προκλήσεις και αγώνα για την επιβίωση στα πλατό!

Μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τη Χριστίνα Κοντοβά απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα τόσο στην Πάτμο, όσο και στα κοντινά νησάκια επιλέγοντας απομονωμένες παραλίες για τις βουτιές τους.

Επιστρέφοντας χαλαρώνουν στην πανέμορφη μπουτίκ βίλα που έχουν ενοικιάσει και απολαμβάνουν γαλήνιες στιγμές σε έναν χώρο με αισθητική και αρχιτεκτονική που δένει αρμονικά με το νησί της Αποκάλυψης.