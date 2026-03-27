Στενά του Ορμούζ: Πώς το Ιράν ελέγχει την πιο κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία του κόσμου

Στο στενότερο σημείο τους, τα Στενά του Ορμούζ μοιάζουν σχεδόν ασφυκτικά. Δύο λωρίδες θάλασσας, τόσο στενές που δεν αφήνουν περιθώριο για λάθος. Από εκεί περνά σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας. Και εδώ και εβδομάδες, αυτή η ροή έχει ουσιαστικά παγώσει.

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο δεν εκφράζεται μόνο με επιθέσεις ή απειλές. Εκφράζεται κυρίως με κάτι πιο απλό και πιο αποτελεσματικό: τον φόβο. Έναν φόβο αρκετό για να κρατήσει δεξαμενόπλοια αγκυροβολημένα, εταιρείες σε αναμονή και τις αγορές σε νευρικότητα.

Και σε αυτό το παιχνίδι, το Ιράν φαίνεται να έχει το πάνω χέρι.



Ένα πέρασμα χωρίς διέξοδο



Στην ανοιχτή θάλασσα, τα πλοία έχουν επιλογές. Μπορούν να αλλάξουν πορεία, να αποφύγουν έναν κίνδυνο, να χαθούν στον ορίζοντα. Στα Στενά του Ορμούζ, αυτό απλώς δεν υπάρχει.

Η γεωγραφία λειτουργεί σαν παγίδα, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN. Τα πλοία κινούνται σε συγκεκριμένες, προκαθορισμένες διαδρομές, σε έναν χώρο όπου ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να είναι θέμα δευτερολέπτων. Δεν είναι τυχαίο ότι στρατιωτικοί αναλυτές μιλούν για μια «ζώνη θανάτου» - ένα περιβάλλον όπου ο επιτιθέμενος δεν χρειάζεται να ψάξει τον στόχο του. Αρκεί να περιμένει.

Και το Ιράν δεν περιμένει απλώς. Παρακολουθεί από μια ακτογραμμή που εκτείνεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, γεμάτη φυσικά καταφύγια, νησιά και ορεινούς όγκους που κρύβουν κινητά οπλικά συστήματα. Από εκεί, μπορεί να πλήξει στόχους πολύ πέρα από το ίδιο το στενό, μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή σε πεδίο επιχειρήσεων.



Ο πόλεμος της φθοράς



Η ισχύς της Τεχεράνης δεν βασίζεται μόνο σε βαριά οπλικά συστήματα. Αντίθετα, πηγάζει από την ικανότητά της να χρησιμοποιεί το απρόβλεπτο.

Μικρά ταχύπλοα που κινούνται μαζικά, drones χαμηλού κόστους, θαλάσσιες νάρκες που μπορούν να ποντιστούν σχεδόν αθόρυβα, ακόμη και μη επανδρωμένα σκάφη γεμάτα εκρηκτικά. Όλα συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η απειλή δεν είναι πάντα ορατή - αλλά είναι πάντα παρούσα.

Αυτός είναι και ο λόγος που, ακόμη κι αν μέρος των δυνατοτήτων του έχει περιοριστεί, το Ιράν δεν χρειάζεται να επιβληθεί στρατιωτικά με τον παραδοσιακό τρόπο. Αρκεί να διατηρεί το ρίσκο σε τέτοιο επίπεδο ώστε κανείς να μην αισθάνεται ασφαλής.

Όταν η απειλή είναι πιο ισχυρή από την επίθεση



Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε δεκάδες πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Όμως το πραγματικό αποτέλεσμα δεν μετριέται σε ζημιές, αλλά σε αποτροπή.



Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, η εξίσωση είναι απλή: όταν το ρίσκο εκτοξεύεται, η δραστηριότητα παγώνει. Έτσι, ακόμη και χωρίς πλήρη αποκλεισμό, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν το ίδιο.



Χιλιάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα, ενώ η ροή ενέργειας έχει διαταραχθεί σε βαθμό που επηρεάζει ήδη τις διεθνείς αγορές. Και ακόμη κι όταν η κρίση αποκλιμακωθεί, το «ξεμπλοκάρισμα» δεν θα είναι άμεσο.



Η διπλή στρατηγική της Ουάσιγκτον



Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να κινηθούν σε δύο επίπεδα. Από τη μία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι υπάρχει διπλωματικό παράθυρο. Από την άλλη, ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, στέλνοντας επιπλέον δυνάμεις και κρίσιμα μέσα, όπως το αεροπλανοφόρο USS Tripoli.

Η ιδέα της συνοδείας δεξαμενόπλοιων βρίσκεται ξανά στο τραπέζι, όμως το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι πολύ πιο σύνθετο από μια κλασική ναυτική αποστολή. Οι απειλές είναι διάσπαρτες, πολυεπίπεδες και συχνά αόρατες.



Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές επιθέσεις σε στρατηγικές υποδομές του Ιράν - όπως εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ - στέλνουν ένα σαφές μήνυμα αποτροπής, αλλά αυξάνουν και τον κίνδυνο ευρύτερης κλιμάκωσης.



Ένα παγκόσμιο στοίχημα με αβέβαιη κατάληξη

Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό σημείο. Είναι ένας μοχλός πίεσης που μπορεί να επηρεάσει την τιμή της ενέργειας, την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και, τελικά, την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.



Και όσο η ένταση παραμένει, η πραγματικότητα είναι μία: το παιχνίδι δεν κρίνεται από το ποιος έχει τα περισσότερα όπλα, αλλά από το ποιος ελέγχει το πεδίο.



Σε αυτή τη φάση, το πεδίο φαίνεται πως ανήκει στο Ιράν.