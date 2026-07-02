Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Η Βάγια Νέστορα είχε χάσει την κόρη της και φρόντιζε το εγγόνι της

Συγκλονίζει η τραγική διάσταση που έρχεται στο φως λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια που δέχτηκαν στο σπίτι τους, η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αποκάλυψε το thesspost, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας είχε χάσει την αδελφή της, Νικολέτα, μετά από μάχη που έδωσε απέναντι σε σοβαρή ασθένεια. Η γυναίκα «έφυγε» το 2021 σε ηλικία μόλις 37 ετών, αφήνοντας πίσω ένα παιδί και τον σύζυγό της.

Αφροδίτη και Νικολέτα Νέστορα/social

Η μητέρα τους, Βάγια, που υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, από την έκρηξη, είχε αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη φροντίδα του εγγονιού της, προσπαθώντας να καλύψει το κενό που άφησε ο θάνατος της Νικολέτας.

Η Αφροδίτη Νέστορα με την αδελφή της/social

Τόσο η Αφροδίτη Νέστορα όσο και ο πατέρας της, συνεχίζουν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.