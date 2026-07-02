Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Η Βάγια Νέστορα είχε χάσει την κόρη της και φρόντιζε το εγγόνι της
Η πολιτεύτρια με τη ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε στην επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας, είχε θρηνήσει την απώλεια της αδελφής της σε ηλικία 37 ετών, το 2021.
Συγκλονίζει η τραγική διάσταση που έρχεται στο φως λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια που δέχτηκαν στο σπίτι τους, η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αποκάλυψε το thesspost, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας είχε χάσει την αδελφή της, Νικολέτα, μετά από μάχη που έδωσε απέναντι σε σοβαρή ασθένεια. Η γυναίκα «έφυγε» το 2021 σε ηλικία μόλις 37 ετών, αφήνοντας πίσω ένα παιδί και τον σύζυγό της.
Η μητέρα τους, Βάγια, που υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, από την έκρηξη, είχε αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη φροντίδα του εγγονιού της, προσπαθώντας να καλύψει το κενό που άφησε ο θάνατος της Νικολέτας.
Τόσο η Αφροδίτη Νέστορα όσο και ο πατέρας της, συνεχίζουν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.