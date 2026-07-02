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Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Η Βάγια Νέστορα είχε χάσει την κόρη της και φρόντιζε το εγγόνι της

Η πολιτεύτρια με τη ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, που τραυματίστηκε στην επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας, είχε θρηνήσει την απώλεια της αδελφής της σε ηλικία 37 ετών, το 2021.

Βάγια και Αφροδίτη Νέστορα/social
Βάγια και Αφροδίτη Νέστορα/social
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Συγκλονίζει η τραγική διάσταση που έρχεται στο φως λίγες ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια που δέχτηκαν στο σπίτι τους, η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. 

Όπως αποκάλυψε το thesspost, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας είχε χάσει την αδελφή της, Νικολέτα, μετά από μάχη που έδωσε απέναντι σε σοβαρή ασθένεια. Η γυναίκα «έφυγε» το 2021 σε ηλικία μόλις 37 ετών, αφήνοντας πίσω ένα παιδί και τον σύζυγό της.

Αφροδίτη και Νικολέτα Νέστορα/social
Αφροδίτη και Νικολέτα Νέστορα/social

Η μητέρα τους, Βάγια, που υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, από την έκρηξη, είχε αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη φροντίδα του εγγονιού της, προσπαθώντας να καλύψει το κενό που άφησε ο θάνατος της Νικολέτας.

Η Αφροδίτη Νέστορα με την αδελφή της/social
Η Αφροδίτη Νέστορα με την αδελφή της/social

Τόσο η Αφροδίτη Νέστορα όσο και ο πατέρας της, συνεχίζουν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

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Ελλάδα Επίθεση με Γκαζάκια Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) Θεσσαλονίκη Local News Αντιτρομοκρατική

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