Ελλάδα Τροχαίο Τραυματισμός Κηφισός Τροχαία (Η)

Τροχαίο στον Κηφισό: Ανατράπηκε αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση με φορτηγό - 2 τραυματίες

Ο δρόμος παρέμεινε για πολλή ώρα κλειστός τα ξημερώματα του Σαββάτου και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Φωτό: Glomex/Action24
Φωτό: Glomex/Action24
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/7) στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της γέφυρας Δροσίνη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί στο οδόστρωμα.

Φωτό: Glomex/Action24
Φωτό: Glomex/Action24

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, οδηγός και συνοδηγός.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες, ενώ ο δρόμος παρέμεινε για αρκετή ώρα κλειστός και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στο χώρο του ατυχήματος έφτασαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να καθαρίσουν το οδόστρωμα και να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών απομάκρυνσης των οχημάτων και του καθαρισμού του οδοστρώματος, περίπου στις 5 το πρωί, η Τροχαία έδωσε ξανά στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα του Κηφισού και η κίνηση διεξάγεται πλέον κανονικά.

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Ελλάδα Τροχαίο Τραυματισμός Κηφισός Τροχαία (Η)

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