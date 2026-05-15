Βόλος: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά την 83χρονη μητέρα της

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) στον Βόλο, όταν μια 62χρονη οδηγός, την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι της μητέρας της, μπήκε στο αυτοκίνητό της και έβαλε κατά λάθος όπισθεν.

Το περιστατικό συνέβη στη συνοικία Χρυσοχοΐδη στην πόλη του Βόλου. Σύμφωνα με το magnesianews, η 62χρονη αντί να επιλέξει την πρώτη ταχύτητα, έβαλε κατά λάθος όπισθεν.

Την ίδια στιγμή, η 83χρονη μητέρα της βρισκόταν στην αυλή. Το όχημα κινήθηκε προς τα πίσω, έσπασε τα κάγκελα της αυλής και την παρέσυρε, τραυματίζοντάς τη σοβαρά. Η ηλικιωμένη υπέστη χτύπημα στο κεφάλι και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε την 83χρονη στο Νοσοκομείο Βόλου. Παρέμενε σε επαφή με το περιβάλλον, παρά την απώλεια αίματος, και νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.