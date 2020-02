Oscars 2020: Το ρούχο-διαμαρτυρία της Νάταλι Πόρτμαν

Oscars 2020: Η κάπα της Νάταλι Πόρτμαν ήταν ένας φόρος τιμής στις σκηνοθέτιδες που έπρεπε να είναι υποψήφιες

Η Natalie Portman έκανε για άλλη μια φορά τη διαφορά στην τελετή των φετινών Oscars. Επέλεξε έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο για να διαμαρτυρηθεί αλλά και να αποτίσει φόρο τιμής στις γυναίκες σκηνοθέτιδες που δεν τιμήθηκαν με υποψηφιότητα στα φετινά βραβεία.

Χωρίς να υπολείπεται σε κομψότητα επέλεξε για την εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί ένα εκπληκτικό outfit, ένα μακρύ Dior φόρεμα σε μαύρο χρώμα το οποίο είχε χρυσά κεντήματα σ’ όλη την επιφάνειά του. Το look ολοκλήρωσε με μια χρυσή ζώνη/σκοινί στη μέση, χρυσούς κρίκους και μια εκπληκτική κάπα. Επάνω στην κάπα ήταν κεντημένα τα ονόματα γυναικών σκηνοθετιδών που έκαναν πετυχημένες ταινίες μέσα στη χρονιά αλλά δεν έλαβαν υποψηφιότητες φέτος.

Η δημοσιογράφος των Los Angeles Times, Έιμι Κάουφμαν, ήταν εκείνη που τη ρώτησε να εξηγήσει την κίνησή της. Όπως είπε η ηθοποιός, στο φόρεμά της είχε τα ονόματα των Lulu Wang, Greta Gerwig, Lorene Scafaria, Marielle Heller και Mari Diop και άλλων. «Ήθελα να τιμήσω τις γυναίκες που δεν είχαν αναγνωριστεί για το απίστευτο έργο τους φέτος, με ένα απλό τρόπο», εξήγησε η Νάταλι Πόρτμαν. Άλλωστε το κόκκινο χαλί έχει υπάρξει μέσο διαμαρτυρίας αρκετές φορές (βλ. #metοo κίνημα).

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf

— Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 10, 2020

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός διαμαρτύρεται για την έλλειψη γυναικών υποψηφίων σε βραβεία. Πριν κάποια χρόνια είχε αναφέρει επί σκηνής κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής στις Χρυσές Σφαίρες το 2018, αναγγέλλοντας τους υποψηφίους για την κατηγορία του Καλύτερου Σκηνοθέτη μαζί με τον Ron Howard, «και εδώ είναι οι υποψήφιοι μόνο άνδρες της κατηγορίας», προτού διαβάσει τα ονόματα των ανδρών που έχουν οριστεί.

Για αυτό άλλωστε και την αγαπάμε, όχι μόνο για το ταλέντο της αλλά και για τη δράση της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών.