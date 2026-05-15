3χρονος Άγγελος: Συγκλονίζει η γειτόνισσα - «Του έκανα ΚΑΡΠΑ, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι»

Για τέταρτη συνεδρίαση συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή 15/5, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση του θανάτου του 3χρονου Άγγελου.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την κατάθεση της 19χρονης κοπέλας, η οποία την περίοδο εκείνη διέμενε δίπλα από το σπίτι του 45χρονου κατηγορούμενου και συντρόφου της μητέρας του Άγγελου στα Καμίνια. Όπως ανέφερε, οι δύο οικογένειες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Η μάρτυρας, η οποία ήταν η πρώτη που πήγε στο σπίτι το μοιραίο πρωινό και έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί για ώρα, κατέθεσε ότι γνώρισε την Ελευθερία, τη μητέρα του Άγγελου, έναν μήνα αφότου εκείνη εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο.

«Πήγα στο σπίτι τους γιατί έκανα παρέα με την κόρη του 45χρονου. Γνώρισα και τον Άγγελο. Δεν ξαναπήγα στο σπίτι. Έβλεπα όμως τον Άγγελο στη γειτονιά ή στο πάρκο. Το παιδάκι ήταν πολύ χαρούμενο. Έβγαινε κάποιες φορές έξω και φώναζε: «γεια! Τι κάνεις;». Είχα ακούσει και τους δύο να μαλώνουν το παιδί, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό… Το παιδάκι κάποιες φορές έκλαιγε, περισσότερο από γκρίνια, όχι από πόνο», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Ως προς την επίμαχη ημέρα και την κατάθεση που είχε δώσει προανακριτικά, η νεαρή μάρτυρας ανέφερε ότι ο 45χρονος της είπε ότι η μητέρα είχε χτυπήσει τον Άγγελο, σύμφωνα με το Cretalive.

«Οι διασώστες ζήτησαν κουβέρτα, γιατί το παιδί ήταν παγωμένο»

«Κοιμόμουν και άκουσα φωνές: Άγγελε ξύπνα!» είπε και πρόσθεσε «Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ…» . Ο 45χρονος, όπως είπε, της ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα δεν βρισκόταν τότε στο σπίτι. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας: «Άγγελε, είσαι καλά; Τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο [...] πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα αυτό δεν λειτουργεί… Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι». Η κοπέλα ερωτήθηκε από πού είχε μάθει να κάνει ΚΑΡΠΑ. «Από σεμινάρια στο ίντερνετ. Έπρεπε να μάθω για τη γιαγιά μου», απάντησε.

Ανέφερε στη συνέχεια ότι όταν έφτασε η μητέρα, «είχε κομπλάρει» και δεν ήξερε τι να κάνει. Ο 45χρονος εκείνη τη στιγμή κινούνταν έντονα μέσα στον χώρο, φωνάζοντας και λέγοντας «φέρε ρούχα να το πάμε στο νοσοκομείο».

Στη συνέχεια, όπως είπε, έφτασε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ζήτησαν μια κουβέρτα, καθώς το παιδί ήταν παγωμένο. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι η μητέρα δεν αντέδρασε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

«Όταν πήγα στο σπίτι το επίμαχο πρωινό, είδα ξεραμένο αίμα στη μύτη του παιδιού και μια τεράστια γρατζουνιά στην πλάτη του», συμπλήρωσε.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο 45χρονος φώναζε για βοήθεια και, μόλις την είδε, την κάλεσε γρήγορα μέσα στο σπίτι λέγοντάς της: «Έλα, έλα γρήγορα μέσα».