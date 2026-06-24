ΕΛ.ΑΣ για διπλό φονικό στο Αίγιο: «Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα» - Τι δείχνουν αποτυπώματα και DNA

Βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στον Λόγγο Αιγίου, εξακολουθεί να θεωρείται, για την αστυνομία, ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ωστόσο στην ΕΡΤ ότι «κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και των εγκληματολογικών ερευνών απομένουν πειστήρια προς εξέταση, οπότε δεν έχουμε το σύνολο των απαντήσεων για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα».

Μέχρι στιγμής, σημαντικές κρίνονται οι καταθέσεις του φίλου που ενημερώθηκε πρώτος από τον κατηγορούμενο, καθώς και των συγγενών της 54χρονης γυναίκας και του γιου της.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου κατηγορούμενου ούτε στα όπλα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα ούτε στα σώματα ή στα νύχια των δύο θυμάτων.

Ειδικότερα, οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής δείχνουν ότι στα νύχια της γυναίκας δεν βρέθηκε DNA του 65χρονου, αλλά μόνο ίχνη DNA του γιου της. Παράλληλα, στα χέρια και στα νύχια του 65χρονου εντοπίστηκε αποκλειστικά δικό του γενετικό υλικό.



Όσον αφορά το όπλο τύπου φλόμπερ που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος και με το οποίο εκτιμάται ότι πυροβολήθηκε ο 26χρονος, σε αυτό βρέθηκαν μόνο αποτυπώματα της γυναίκας και του γιου της, χωρίς να εντοπιστούν ίχνη πυρίτιδας.



Παράλληλα, δεν ανιχνεύθηκε πυρίτιδα στα χέρια του 65χρονου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο εύρημα δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς όπλα αυτού του τύπου δεν αφήνουν συνήθως υπολείμματα πυρίτιδας.