Αίγιο: Νέα τροπή στο διπλό φονικό - Δεν βρέθηκε αίμα του Ιταλού σε ρούχα, ούτε DNA και αποτυπώματα

Νέα τροπή φαίνεται να λαμβάνει η υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, μετά τα αποτελέσματα της εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ειδικών, στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού που έχει προφυλακιστεί ως βασικός ύποπτος, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ενώ παράλληλα οι αναλύσεις δεν κατέδειξαν την ύπαρξη γενετικού υλικού (DNA) ούτε στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενου δολοφόνου, που ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι εγκληματολογικές εξετάσεις δεν αποκάλυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου στα δύο βασικά πειστήρια της υπόθεσης, δηλαδή στο όπλο και στο μαχαίρι που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο 65χρονος όρισε πραγματογνώμονα

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, κατέθεσαν επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, πρόκειται για τον γενετιστή και πραγματογνώμονα Γιώργο Φίτσιαλο, ο οποίος με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικών μέσων, κατάφερε να εισφέρει τα κρίσιμα στοιχεία που αποκάλυψαν το έγκλημα με θύμα τον 26χρονο Μάριο Παπαγεωργίου, που εξαφανίστηκε τον Αυγούστου του 2012, όταν έφυγε με το αυτοκίνητό με προορισμό την Αθήνα από το Διακοπτό Αιγιαλείας, όπου έκανε διακοπές με τη μητέρα του.

Ο κ. Φίτσιαλος και η επιστημονική του ομάδα πρόκειται να παρακολουθήσουν εξονυχιστικά όλες τις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, τις αναλύσεις δειγμάτων DNA, καθώς και τα ιατροδικαστικά ευρήματα που έχουν διενεργηθεί, με σκοπό τη διασφάλιση της απόλυτης εγκυρότητας των στοιχείων. Από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται, ο 65χρονος επιμένει σθεναρά στην αθωότητά του με την υπεράσπιση να τονίζει πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά της οικογένειας των θυμάτων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αδελφή της άτυχης 54χρονης έχει ήδη κινηθεί νομικά, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) για τη διπλή ανθρωποκτονία.