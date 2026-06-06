Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 41χρονος για τη γυναικοκτονία της Βασιλικής

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 41χρονος, καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας που έχει συγκλονίσει την χώρα.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, με τη δικογραφία να έχει εμπλουτιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, με νέα στοιχεία που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Μετά τη μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (6/6), ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, για τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας από το πρωί είχαν συγκεντρωθεί γυναίκες που αποδοκίμασαν τον δράστη όταν αυτός έφτασε με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με το tharrosnews, ο δικηγόρος του 41χρονου υποστήριξε πως το μοιραίο βράδυ προηγήθηκε καυγάς του ζευγαριού, που ξεκίνησε από την σύζυγο και είχε ως τραγικό επακόλουθο τη δολοφονία της.



Σχετικά με το γιατί δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη, ο κ. Καμβύσης απάντησε ότι τώρα έχει αρχίσει ο εντολέας του να αντιλαμβάνεται τι έκανε, ενώ χαρακτηριστικά είπε ότι η ανακρίτρια με πολύ μεγάλη δυσκολία κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του κατά τη σημερινή απολογία



Για τα παιδιά, είπε ότι εκεί είναι η τραγωδία, ενώ πρόσθεσε ότι οι παρακολουθήσεις δεν γίνονταν για να δει τι κάνει η σύζυγός του όπως νομίζει η κοινή γνώμη. Οι παρακολουθήσεις γίνονταν για να συσσωρευτεί υλικό και να μπορέσει δικαστικά να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών.

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας

Στο μταξύ, η Καλαμάτα βρέθηκε στο επίκεντρο μαζικών κινητοποιήσεων, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κεντρική Πλατεία.

Με κεντρικό σύνθημα «καμία άλλη δολοφονημένη», πολίτες, φορείς και σύλλογοι εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη τους για τη νέα γυναικοκτονία.

Γυναίκες, άνδρες και παιδιά συμμετείχαν στη συγκέντρωση, η οποία συνεχίστηκε με πορεία στους δρόμους της πόλης.

Ένα μεγάλο κόκκινο πανό με τα ονόματα θυμάτων γυναικοκτονιών αποτέλεσε το κεντρικό σύμβολο της κινητοποίησης, αναδεικνύοντας τη διάσταση του φαινομένου της έμφυλης βίας.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, ώστε να μην υπάρξουν άλλα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η υπόθεση της Βασιλικής έχει προκαλέσει πανελλαδικό σοκ.