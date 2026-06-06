Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Τη χτυπούσε όταν ήταν έγκυος - Είχε χάσει δύο παιδια»

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/6/2026) στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 41χρονος, καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί, ενώ στη δικογραφία έχουν προστεθεί νέα στοιχεία που σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν ακόμη δει το φως της δημοσιότητας.

Οι ανατριχιαστικές καταγγελίες για κακοποίηση

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη ζωή της 39χρονης Βασιλικής, η οποία φέρεται να είχε υποστεί επαναλαμβανόμενη κακοποίηση από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με τη θεία της που έκανε δηλώσεις στο Μega, ο 41χρονος φέρεται να τη χτυπούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζεται– να χάσει δύο εγκυμοσύνες.

Συγγενείς αναφέρουν ότι η 39χρονη είχε αποκοπεί από το οικογενειακό της περιβάλλον και δεν επικοινωνούσε εύκολα με κοντινά της πρόσωπα.

Παράλληλα, περιγράφονται περιστατικά έντονης ζήλιας και βίας, ενώ γίνεται λόγος για επαναλαμβανόμενα επεισόδια μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία –σύμφωνα με μαρτυρίες– είχαν εκτεθεί σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Αναφέρεται επίσης ότι το μεγαλύτερο παιδί είχε μιλήσει στο σχολικό του περιβάλλον για τις εντάσεις στο σπίτι.

Ο 41χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 39χρονης, οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ζήτησε αναβολή και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι τη νέα ημερομηνία απολογίας.

Την ίδια ώρα, η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί.