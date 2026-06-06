Καλαμάτα: «Μου επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι, θόλωσα και τη σκότωσα» είπε στην απολογία του ο 41χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Ο δράστης ισχυρίστηκε πως «θόλωσε» και πως προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ τους προτού την κατασφάξει με 45 μαχαιριές.



Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και μετά το πέρας της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του. Κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο 41χρονος είχε σκυμμένο το κεφάλι, ενώ αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την απολογία του ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την Βασιλική είχε λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δύο τους συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου. Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρο καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμπλοκή και πως «κάποια στιγμή θόλωσε».



Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα messinialive.gr, ο 41χρονος καθ' ομολογία δολοφόνος υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε και βρισκόταν σε άμυνα, ότι η 39χρονη του επιτέθηκε με μαχαίρι, ενώ αυτός ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ότι έγινε πάλη και την αφόπλισε, θόλωσε και αντεπιτέθηκε με το μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πηγές, έκανε αναφορά στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτές διατηρούνταν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του.

«Θα του είχα βγάλει το μάτι»

Νωρίτερα, η θεία της Βασιλικής είχε δηλώσει πως ο 41χρονος «όταν ήταν έγκυος τη χτύπαγε στην κοιλία, είχε χάσει δύο παιδιά, δύο αγόρια». Σε ερώτηση για το αν η ανιψιά της υπέστη θύμα κακοποίησης τα τελευταία χρόνια, είπε: «δεν ήξερα αν την κακοποιούσε. Γιατί θα του είχα βγάλει το μάτι», ενώ τόνισε πως ο 41χρονος ζήλευε πολύ τη Βασιλική. «Ζήλεια, ζήλεια, μου το είχε πει η μαμά και η αδερφή της».



«Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του και λέει τις βλακείες του. Μέχρι και το ενοίκιο τους πλήρωναν και του πήγαιναν φαγητό και εκείνος χτύπαγε το παιδί της. Το κ@@@ίκι! Βγαίνει ο πατέρας του και λέει "εγώ δεν το ήξερα". Τι δεν ήξερες ρε ηλ@@@@. Δεν τα έβλεπες τόσα χρόνια που βάραγε το παιδί;», λέει εκνευρισμένη η θεία στο MEGA.



Η ίδια ισχυρίζεται πως δεν είχε καταλάβει τίποτα, καθώς είχαν χαθεί τα τελευταία χρόνια με τη Βασιλική. «Όταν πέθαναν οι γονείς της έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική και η Ν... και μετά χαθήκαμε. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου». Επιπλέον, δεν είχαν ούτε τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς, όπως επισημαίνει, «δεν το σήκωνε».



Σύμφωνα με τη θεία, ο 41χρονος είχε αποκόψει τη Βασιλική από όλους τους συγγενείς της. «Αν ερχόταν σε εμένα για βοήθεια, θα τη βοηθούσα. Θα της έβρισκα και δουλειά που παρακάλαγε τις φίλες της. Δεν ήρθε στο σπίτι μου να με ζητήσει. Τι να της κάνω; Γι'αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω».



Η θεία εξήγησε πως η Βασιλική δεν την είχε ενημερώσει για ό,τι περνούσε, επειδή «ντρεπόταν και ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, γιατί και εγώ μάνα είμαι, έχω παιδιά και εγγόνια, δεν έλεγε τίποτα».



Πρόσθεσε πως η ίδια και οι γονείς της δεν την είχαν δει πότε χτυπημένη, αλλά υπογράμμισε πως αν οι γονείς της το γνώριζαν «θα του έβαζαν πετρέλαιο να τον κάψουν».



Σχετικά με τη στάση του πατέρα του 41χρονου που προσπαθεί να υπερασπιστεί τον γιο του, είπε «τι να πει τώρα; Ότι ο γιος μου δεν τη σκότωσε και πέθανε μόνη της; Είναι ικανοί να το πουν και αυτό.



«Χθες που πήγα στην κηδεία έψαχνα τον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα, θα μας είχαν γράψει οι εφημερίδες, θα τους πέταγα με τις κλωτσιές έξω, θα ερχόντουσαν κιόλας στην κηδεία του παιδιού; Ο πατέρας του 41χρονου έλεγε "θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία". Τι να πληρώσεις ρε ηλ@@@@ κηδεία; Που τη σκότωσε το παιδί σου; Κοίτα να βοηθήσεις τώρα τα εγγόνια σου που θα πάνε σε ιδρύματα».

«Η μαμά μου θέλει να πάρει διαζύγιο»

«Το μεγάλο κοριτσάκι έλεγε στο σχολείο "δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους. Τσακώνονται η μαμά μου και ο μπαμπάς μου συνέχεια. Η μαμά μου θέλει να πάρει διαζύγιο". Μου το είπαν συμμαθητές, μαμάδες που πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο», δήλωσε η θεία.



Όσον αφορά την τύχη των δύο ανήλικων παιδιών, δήλωσε πως, «έλεγε να τα πάρει η Ν... (αδερφή της Βασιλικής). Τώρα δεν ξέρω θα της τα δώσουνε; Εκείνη τα λατρεύει, τα έχει βαφτίσει και τα αγαπάει. Θα προσπαθήσει να τα πάρει».



Η ίδια επεσήμανε πως δεν έχει προσπαθήσει να δει τα δύο κοριτσάκια, καθώς «απαγορεύεται». Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο. Εγώ στεναχωριέμαι, άμα δω τα παιδιά και μου πούνε κάτι, δεν μπορώ, από προχθές όλο κλαίω».



Σε ερώτηση αν τα δύο παιδάκια ξέρουν τι απέγινε η μαμά τους, απάντησε πως «είπαν στο μεγάλο παιδί ότι πέθανε η μαμά του, αλλά όχι πώς πέθανε».



Σχετικά με το βράδυ της δολοφονίας η ίδια πιστεύει πως τα παιδιά κατάλαβαν τι είχε συμβεί «αφού φωνάζανε. Εδώ ακούγανε οι δίπλα πολυκατοικίες. Στην κηδεία μία γειτόνισσα έλεγε "άκουγα τις φωνές, άκουγα το ξύλο". Γιατί δεν έβγαινες χριστιανή μου της λέω να πας στην αστυνομία; Γιατί δεν έπαιρνες ένα τηλέφωνο να γλιτώσει το παιδί; "Α και να μπλέξουμε;", είπε. Να μπλέξεις της λέω και τι έγινε. Ήταν μια ζωή, άφησε δύο παιδιά ορφανά».



Ο 41χρονος «θα πει ότι ήταν τρελός για να πάει στο τρελοκομείο. Δηλαδή, τι θα τον βγάλουν ότι ήταν ψυχοπαθής να γλιτώσει; Γι' αυτό το πράγμα θα πάει; Αν νομίζει ο δικηγόρος ότι πρέπει να το κάνει ας το κάνει».