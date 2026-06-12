Νέο χάπι για τον διαβήτη ρίχνει σάκχαρο και βάρος σε κλινική δοκιμή

Για πολλούς ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2, το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο να βρουν μια θεραπεία που να ρίχνει το σάκχαρο, αλλά μια αγωγή που να μπορούν πραγματικά να ακολουθήσουν στην καθημερινότητά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα από του στόματος θεραπεία, το φάρμακο elecoglipron, φαίνεται να δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς μειώνει τόσο το σάκχαρο στο αίμα όσο και το σωματικό βάρος, χωρίς να απαιτεί ειδικούς περιορισμούς στη λήψη του.

Τι είναι το elecoglipron

Το φάρμακο ανήκει σε μια κατηγορία θεραπειών που ονομάζονται αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως, γιατί βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου και στην απώλεια βάρους. Ωστόσο, τα περισσότερα φάρμακα χορηγούνται με ένεση, κάτι που δεν είναι εύκολο ή αποδεκτό για όλους τους ασθενείς. Υπάρχει ήδη μια από του στόματος επιλογή, η σεμαγλουτίδη, αλλά απαιτεί αυστηρούς κανόνες λήψης, όπως να λαμβάνεται με άδειο στομάχι και να μην ακολουθεί άμεσα φαγητό ή υγρά.

Το elecoglipron διαφέρει επειδή είναι σχεδιασμένο ως μικρό μόριο σε μορφή χαπιού που λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, χωρίς περιορισμούς σε φαγητό ή νερό. Αυτό το χαρακτηριστικό θεωρείται σημαντικό, γιατί κάνει τη θεραπεία πιο εύκολη και πιο «φιλική» στην καθημερινή ζωή, ειδικά για ανθρώπους που δυσκολεύονται με ενέσεις ή πολύπλοκα θεραπευτικά σχήματα.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στην κλινική δοκιμή συνέβαλαν ενήλικες από πολλές χώρες, με διαβήτη τύπου 2 και αυξημένο σωματικό βάρος. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες και έλαβαν διαφορετικές δόσεις του φαρμάκου ή εικονικό φάρμακο, ενώ μια άλλη ομάδα έλαβε ήδη υπάρχουσα από του στόματος θεραπεία για σύγκριση. Η διάρκεια της μελέτης ήταν 26 εβδομάδες, δηλαδή περίπου έξι μήνες. Σε μια κλινική δοκιμή φάσης 2b, μετρήθηκαν τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), η οποία δείχνει τον μέσο όρο του σακχάρου στο αίμα για διάστημα περίπου δύο έως τριών μηνών, άρα αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση του διαβήτη. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι άτομα με διαβήτη τύπου 2 που έλαβαν το φάρμακο σε μορφή χαπιού είχαν μεγαλύτερη μείωση στα επίπεδα της HbA1c. Παράλληλα, έχασαν βάρος μέσα σε 26 εβδομάδες θεραπείας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η παχυσαρκία συνδέεται στενά με τον διαβήτη τύπου 2.

Απώλεια βάρους και μεταβολικά οφέλη

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο υψηλότερη ήταν η δόση του elecoglipron, τόσο μεγαλύτερη ήταν η μείωση του σακχάρου. Στη μεγαλύτερη δόση, η μείωση της HbA1c έφτασε σχεδόν το 1,9%, ενώ στο εικονικό φάρμακο ήταν πολύ μικρότερη. Επιπλέον, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων κατάφερε να φτάσει σε επίπεδα HbA1c κάτω από το 7%, που θεωρείται βασικός θεραπευτικός στόχος για πολλούς ασθενείς με διαβήτη.

Πέρα από το σάκχαρο, αξιοσημείωτο ήταν και το όφελος στη ρύθμιση του σωματικού βάρους. Όσοι λάμβαναν τη μεγαλύτερη δόση έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 7,7% του βάρους τους μέσα σε 26 εβδομάδες, ενώ στο εικονικό φάρμακο η απώλεια ήταν πολύ μικρότερη. Επίσης, αρκετοί από όσους έλαβαν το φάρμακο κατάφεραν να χάσουν τουλάχιστον 5% του σωματικού τους βάρους, κάτι που θεωρείται κλινικά σημαντικό.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ταυτόχρονη μείωση σακχάρου και βάρους είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί οι δύο αυτές καταστάσεις συχνά συνυπάρχουν και αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ένα φάρμακο που αντιμετωπίζει και τα δύο μπορεί να προσφέρει πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη θεραπεία του διαβήτη.

Όσον αφορά την ασφάλεια, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες με άλλες θεραπείες της ίδιας κατηγορίας. Οι πιο συχνές ήταν γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα και εμετός. Αυτές οι παρενέργειες είναι γνωστές στα φάρμακα GLP-1 και συχνά επηρεάζουν το αν οι ασθενείς συνεχίζουν τη θεραπεία μακροπρόθεσμα.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα για το μέλλον της θεραπείας του διαβήτη

Οι ερευνητές θεωρούν ότι υπάρχει θετική προοπτική στη χρήση του φαρμάκου και υποστηρίζουν τη συνέχιση των δοκιμών σε μεγαλύτερη, τρίτη φάση κλινικών μελετών. Αν επιβεβαιωθούν, το elecoglipron θα μπορούσε να χορηγείται ως μια ευκολότερη εναλλακτική στα ενέσιμα φάρμακα.

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι τα νέα από του στόματος φάρμακα αυτής της κατηγορίας μπορεί στο μέλλον να κάνουν τη θεραπεία του διαβήτη πιο απλή και πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ασθενών, συνδυάζοντας αποτελεσματικότητα και ευκολία στη χρήση.