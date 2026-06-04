Νέος τρόπος αντιμετώπισης της κατάθλιψης από Βρετανούς επιστήμονες – Τι δείχνει νέα μελέτη

Μια νέα μικρή, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κλινική δοκιμή από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε θεωρητικό: ότι η κατάθλιψη, σε ένα μέρος των ασθενών, μπορεί να συνδέεται με χαμηλού βαθμού φλεγμονή στο σώμα και ειδικά με μια ουσία του ανοσοποιητικού που λέγεται ιντερλευκίνη-6 (IL-6). Οι ερευνητές δοκίμασαν αν η στοχευμένη μείωση αυτής της φλεγμονώδους οδού μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα σε άτομα με δύσκολα αντιμετωπίσιμη κατάθλιψη.

Η μελέτη έδειξε ότι, αν και δεν πρόκειται ακόμη για οριστικά αποτελέσματα, οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο τοσιλιζουμάμπη εμφάνισαν μια τάση βελτίωσης σε αρκετά συμπτώματα, όπως κόπωση, άγχος και συνολική βαρύτητα της κατάθλιψης. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η μελέτη είναι «πιλοτική», δηλαδή σχεδιασμένη για να δουν αν αξίζει να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες δοκιμές, και όχι για να δώσει οριστικές απαντήσεις.

Μια διαφορετική προσέγγιση στην κατάθλιψη

Η κατάθλιψη δεν θεωρείται πλέον μόνο ψυχολογική ή «χημική ανισορροπία» στον εγκέφαλο. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες εξετάζουν και τον ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε περίπου έναν στους τρεις ασθενείς με δύσκολη κατάθλιψη εντοπίζονται αυξημένοι δείκτες φλεγμονής στο αίμα. Σε αυτήν ακριβώς την ιδέα βασίστηκε η συγκεκριμένη μελέτη και στόχευσε ασθενείς που είχαν ήδη υψηλότερη φλεγμονή από το φυσιολογικό.

Η λογική ήταν απλή: αν η φλεγμονή συμβάλλει στα συμπτώματα, τότε η μείωσή της ίσως βελτιώσει τη διάθεση, την ενέργεια και άλλα βασικά στοιχεία της καθημερινότητας. Έτσι, οι ερευνητές δοκίμασαν ένα φάρμακο που ήδη χρησιμοποιείται σε ρευματολογικές παθήσεις για να «μπλοκάρει» την IL-6, μια από τις βασικές φλεγμονώδεις πρωτεΐνες του οργανισμού.

Πώς έγινε η μελέτη

Στη δοκιμή, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, συμμετείχαν 30 άτομα με κατάθλιψη που δεν ανταποκρίνονταν καλά στα αντικαταθλιπτικά. Διαμορφώθηκαν τυχαία δύο ομάδες: μία που έλαβε ενδοφλέβια δόση τοσιλιζουμάμπης και μία άλλη στην οποία χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο (placebo). Η μελέτη ήταν «διπλά τυφλή», δηλαδή ούτε οι ασθενείς ούτε οι ερευνητές γνώριζαν ποιος έπαιρνε τι, ώστε να αποφευχθεί η προκατάληψη. Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν αξιολογήσεις σε τέσσερα χρονικά σημεία: πριν τη θεραπεία και στις ημέρες 7, 14 και 28. Μετρούσαν όχι μόνο τη γενική κατάθλιψη, αλλά και συγκεκριμένα συμπτώματα όπως κόπωση, άγχος, ανηδονία (αδυναμία ευχαρίστησης) και ποιότητα ζωής. Παράλληλα, έκαναν αιματολογικές μετρήσεις για δείκτες φλεγμονής όπως η CRP.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Στο βασικό σημείο ελέγχου, τη 14η ημέρα, δεν υπήρξε στατιστικά ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όμως η εικόνα άλλαζε, όταν εξεταζόταν η πορεία στον χρόνο. Οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο εμφάνισαν σταδιακή και πιο σταθερή βελτίωση μέχρι την 28η ημέρα, σε σύγκριση με την ομάδα placebo. Στο τέλος της μελέτης, περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα του φαρμάκου πέτυχαν ύφεση ή σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων. Συγκεκριμένα, περίπου οι μισοί εμφάνισαν ύφεση, ενώ στην ομάδα placebo το ποσοστό ήταν χαμηλότερο. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι χρειάζονται περίπου 4 έως 5 ασθενείς για να δουν ένα επιπλέον όφελος, ένδειξη που θεωρείται ενθαρρυντική για τόσο μικρή μελέτη.

Η φλεγμονή ως καθοριστικός παράγοντας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι η ανταπόκριση στη θεραπεία συνδεόταν με τα αρχικά επίπεδα της CRP, ενός γενικού δείκτη φλεγμονής στο αίμα. Όσο υψηλότερη ήταν η CRP στην αρχή, τόσο μεγαλύτερη φαινόταν η βελτίωση. Αντίθετα, η ίδια σχέση δεν παρατηρήθηκε με την IL-6, παρότι το φάρμακο στοχεύει αυτή την οδό. Αυτό οδηγεί σε ένα πρακτικό συμπέρασμα: ίσως δεν χρειάζονται πολύ εξειδικευμένοι δείκτες για να επιλεγούν οι ασθενείς που θα ωφεληθούν από τέτοιες θεραπείες. Μια απλή εξέταση αίματος, όπως η CRP, μπορεί στο μέλλον να βοηθήσει στη λεγόμενη «εξατομικευμένη ιατρική» στην ψυχιατρική.

Τι σημαίνει για το μέλλον της θεραπείας

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη θεραπεία λειτουργεί ήδη ως αντικαταθλιπτικό. Δείχνει όμως ότι υπάρχει βιολογικός μηχανισμός που μπορεί να στοχευθεί. Οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζονται πολύ μεγαλύτερες δοκιμές για να επιβεβαιωθεί αν η αναστολή της IL-6 μπορεί πραγματικά να αποτελέσει θεραπευτική επιλογή.

Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι τα μεγαλύτερα οφέλη φάνηκαν σε συμπτώματα όπως στην κόπωση και τα σωματικά στοιχεία της κατάθλιψης, κάτι που ενισχύει την ιδέα ότι η φλεγμονή επηρεάζει όχι μόνο τη διάθεση αλλά και το σώμα συνολικά. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν σαφείς βελτιώσεις σε γνωστικές λειτουργίες, π.χ. στη μνήμη.

Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι τα ευρήματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά ώστε να δικαιολογούν μια μεγάλη, πιο αυστηρή κλινική δοκιμή. Αν επιβεβαιωθούν, τότε η κατάθλιψη ίσως στο μέλλον αντιμετωπίζεται όχι μόνο με ψυχοφάρμακα, αλλά και με θεραπείες που στοχεύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.