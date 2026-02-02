Όσοι καταναλώνουν κρέας θα ζήσουν περισσότερο από τα 100, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό The American Journal of Clinical Nutrition δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι που καταναλώνουν κρέας έχουν περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν τα 100 χρόνια ζωής σε σύγκριση με όσους το αποφεύγουν. Το εύρημα αυτό, εκ πρώτης όψεως, μοιάζει να έρχεται σε αντίθεση με όσα γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες για τα οφέλη της φυτικής διατροφής. Όμως η εικόνα είναι πιο σύνθετη και απαιτεί προσεκτική ερμηνεία.

Όπως διαβάζουμε στο ScienceAlert, η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από περισσότερους από 5.000 Κινέζους ηλικίας 80 ετών και άνω, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για περίπου 20 χρόνια στο πλαίσιο μιας μεγάλης εθνικής μελέτης μακροζωίας. Όταν οι επιστήμονες ανέλυσαν ποιοι από αυτούς έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 100 έτη, διαπίστωσαν ότι οι αυστηρά χορτοφαγικοί συμμετέχοντες είχαν μικρότερη πιθανότητα να γίνουν αιωνόβιοι σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν κρέας. Το συμπέρασμα αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το κρέας είναι «μαγικό» για τη μακροζωία.

Όταν οι ανάγκες του σώματος αλλάζουν με την ηλικία

Για χρόνια, οι φυτικές δίαιτες συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας. Αυτά τα οφέλη αποδίδονται κυρίως στην αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών και στη μειωμένη κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών. Το παράδοξο της νέας μελέτης δεν αναιρεί αυτά τα δεδομένα, αλλά αναδεικνύει κάτι που συχνά παραβλέπεται: οι ανάγκες του οργανισμού αλλάζουν δραστικά με την ηλικία.

Στην τρίτη ηλικία, και ιδιαίτερα μετά τα 80, το σώμα λειτουργεί διαφορετικά. Η μυϊκή μάζα μειώνεται, η όρεξη συχνά εξασθενεί και η ενεργειακή κατανάλωση πέφτει. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος υποσιτισμού και σωματικής ευαλωτότητας. Σε αυτό το στάδιο της ζωής, η διατροφή δεν έχει ως κύριο στόχο την πρόληψη ασθενειών που θα εμφανιστούν σε 20 ή 30 χρόνια, αλλά τη διατήρηση της δύναμης, της κινητικότητας και της συνολικής λειτουργικότητας.

Ένα κρίσιμο στοιχείο της μελέτης είναι ότι η χαμηλότερη πιθανότητα να φτάσει κανείς τα 100 έτη παρατηρήθηκε μόνο στους ηλικιωμένους που ήταν ήδη λιποβαρείς. Στους συμμετέχοντες με φυσιολογικό σωματικό βάρος, η αποχή από το κρέας δεν συνδέθηκε με μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Αυτό δείχνει ότι το σωματικό βάρος και η γενικότερη θρεπτική κατάσταση παίζουν καθοριστικό ρόλο και πιθανόν εξηγούν μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων.

Ο ρόλος του σωματικού βάρους και της υποθρεψίας

Στην επιστημονική βιβλιογραφία υπάρχει και το λεγόμενο «παράδοξο της παχυσαρκίας» στην τρίτη ηλικία: ένα ελαφρώς υψηλότερο βάρος φαίνεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να σχετίζεται με καλύτερη επιβίωση στους πολύ ηλικιωμένους. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παχυσαρκία είναι υγιής, αλλά ότι η απώλεια βάρους και η έλλειψη θρεπτικών συστατικών μπορεί να είναι πιο επικίνδυνες σε προχωρημένες ηλικίες από ό,τι στους νεότερους.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι χορτοφάγοι που κατανάλωναν ψάρι, γαλακτοκομικά ή αυγά δεν εμφάνιζαν μειωμένες πιθανότητες μακροζωίας. Οι τροφές αυτές προσφέρουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, βιταμίνη Β12, ασβέστιο και βιταμίνη D, θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για τη διατήρηση των μυών και της οστικής υγείας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμη και μικρές ποσότητες ζωικών προϊόντων μπορεί να προστατεύουν από την υποθρεψία σε πολύ μεγάλη ηλικία.

Τι σημαίνει τελικά «σωστή» διατροφή στα 90

Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης δεν είναι ότι όλοι πρέπει να τρώνε κρέας για να ζήσουν περισσότερο, αλλά ότι η διατροφή πρέπει να προσαρμόζεται στη φάση της ζωής μας. Οι ανάγκες ενός 50χρονου διαφέρουν σημαντικά από εκείνες ενός 90χρονου. Οι φυτικές δίαιτες παραμένουν υγιεινές επιλογές, αρκεί να σχεδιάζονται σωστά και, όπου χρειάζεται, να ενισχύονται με συμπληρώματα. Η ευελιξία και η εξατομίκευση είναι το κλειδί για υγιή γήρανση.