Συμπλήρωμα από ελιές Καλαμών δείχνει ότι μπορεί να μειώσει τη χοληστερίνη

Ένα νέο συμπλήρωμα διατροφής που παράγεται από βιολογικές ελιές Καλαμών φέρνει μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της χοληστερίνης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης, η καθημερινή λήψη ποσότητας που αντιστοιχεί σε περίπου πέντε επιτραπέζιες ελιές συνδέθηκε με μείωση της ολικής χοληστερίνης κατά 4,16% και της LDL («κακής») χοληστερίνης κατά 5,67%, χωρίς να επηρεαστούν τα επίπεδα της HDL («καλής») χοληστερίνης.

Το προϊόν, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά, αποτελεί εκχύλισμα επιτραπέζιας βιολογικής ελιάς Καλαμών σε μορφή κάψουλας. Πρόκειται για μια καινοτομία που αξιοποιεί για πρώτη φορά τον ίδιο τον καρπό της ελιάς ως συμπλήρωμα διατροφής, ανοίγοντας νέες προοπτικές τόσο για την ελληνική ελαιοκομία όσο και για την αξιοποίηση των φυσικών συστατικών της με στόχο την υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας.

Δες πώς αναπτύχθηκε το νέο συμπλήρωμα, τι έδειξαν οι μελέτες και γιατί θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική έρευνα και τη διατροφή.