Συσπείρωση και ενότητα στο ΠΑΣΟΚ χάρη στον Ανδρέα

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζουν το τελευταίο 48ωρο στο ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της εικόνας συσπείρωσης και ενότητας που εκπέμπει το Κίνημα στο φόντο της επετείου 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.

«Ακόμη και απών, ακόμη και μέσα από τον τάφο του, ο Ανδρέας καταφέρνει να κινεί τα νήματα στο ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο», θα πει χαριτολογώντας στον FLASH κορυφαίο κομματικό στέλεχος, θέλοντας να καταδείξει την επιδραστικότητα του αείμνηστου ιδρυτή και πρώην πρωθυπουργού.

Και όντως, μετά από τις τελευταίες νέες αναταράξεις και τα κρούσματα εσωστρέφειας της περασμένης εβδομάδας, στην Χαριλάου Τρικούπη έχει επιστρέψει και πάλι ένα κλίμα ομοψυχίας και αγωνιστικότητας, για το οποίο ενδεχομένως να έχει παίξει το ρόλο του το διήμερο (χθες και σήμερα) αφιερωματικών εκδηλώσεων στη μνήμη του Ανδρέα.

Χθες ήταν το πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο όπου σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ, επιστήθιοι φίλοι και διαχρονικοί υποστηρικτές του Ανδρέα Παπανδρέου βρέθηκαν στο μνήμα του, με λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια για να αποτίσουν φόρο τιμής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media έθεσε το πλαίσιο της προσέγγισης της Χαριλάου Τρικούπη με το βλέμμα στο παρών και το μέλλον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς. Η παρακαταθήκη του αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα». Με άλλα λόγια, ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είναι για το ΠΑΣΟΚ ένα μουσειακό τοτέμ αλλά «ιερό σύμβολο» διαχρονικό και επίκαιρο.

Νέα μάζωξη στο Καλέντζι

Ακόμη πιο ισχυρά πολιτικά μηνύματα σύμπνοιας και συστράτευσης έχει σκοπό να στείλει η απογευματινή εκδήλωση στο Καλέντζι, γενέτειρα του Γεώργιου Παπανδρέου όπου για τη ζωή, το έργο και την πολιτική κληρονομιά του Ανδρέα θα μιλήσουν ο γιος του και πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ την κεντρική πολιτική ομιλία θα εκφωνήσει ο νυν πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης. Η επιλογή του τόπου και του χώρου για την εκδήλωση μόνο τυχαία δεν είναι, αφού η Αχαϊα άλλοτε «κάστρο» του ΠΑΣΟΚ, όπως και η γειτονική Ηλεία διεκδικείται και από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει επιρροές και στους δύο αυτούς Νομούς.

Γιατί μπορεί το ΠΑΣΟΚ να διατείνεται ότι κάνει μονομέτωπο στη ΝΔ, κάτι που ισχύει, αλλά για τους παροικούντες την κομματική Ιερουσαλήμ αποτελεί κοινό μυστικό ότι το ένα μάτι είναι σταθερά στραμμένο και στη Λεωφόρο Αμαλίας. Επί του επίμαχου ζητήματος και των εκ των πραγματικών ανταγωνιστικών σχέσεων που αναπτύσσονται αμφίδρομα, στην Χαριλάου Τρικούπη με δόσεις ειρωνείας σχολίαζαν ότι ο παραιτηθείς προχθές από το ΠΑΣΟΚ και διορισθείς χθες σε θέση τομεάρχη στην ΕΛΑΣ, Μαρίνος Σκανδάμης αποκαλούσε «δεξιό» και «δήθεν σοσιαλιστή» τον κ. Τσίπρα, κατηγορώντας τον επίσης ότι μιμείται πολιτικά τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ένα δεύτερο θέμα για το οποίο στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη προέβαιναν σε επικριτικά σχόλια αφορά τις δημοσκοπήσεις και ειδικότερα τη χθεσινή μέτρηση της Interview, την οποία -όπως έλεγαν οι ίδιες πηγές- κάποιοι σύγκριναν όχι με την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας όπως είναι το δεοντολογικά ορθό αλλά με την προπροηγούμενη με ένα και μοναδικό στόχο: Να εμφανιστεί ότι ΝΔ και ΕΛΑΣ ανεβαίνουν και το ΠΑΣΟΚ πέφτει, ενώ κατά την εκδοχή τους συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: Τα δύο αυτά κόμματα έχουν οριακή πτώση και το ΠΑΣΟΚ οριακή άνοδο.