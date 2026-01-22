Όσκαρ 2026: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες - 4 βραβεία διεκδικεί η «Bugonia» του Λάνθιμου

Η αντίστροφη μέτρηση για τα 98α Βραβεία Όσκαρ έχει ξεκινήσει καθώς οι Λιούις Πούλμαν και Ντάνιελ Μπρουκς ανακοινώνουν τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ του 2026 από το Θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες. Η φετινή απονομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, στο Dolby Theatre, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’ Μπράιεν.

H «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 4 υποψηφιότητες, ενώ το «Sinners» χτύπησε ρεκόρ με συνολικά 16 υποψηφιότητες

Πηγή: IMAGO

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Βουγονία, F1, Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, The Secret Agent, Συναισθηματική Αξία, Sinners, Train Dreams

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Τίμοθι Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν



Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ, Ρόουζ Μπερν, Κέιτ Χάντσον, Ρενάτα Ράινσβε, Έμα Στόουν



Β΄Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια μάχη μετά την άλλη), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν), Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη), Ντελρόι Λίντο (Sinners), Στέλαν Σκάρσκαρντ (Συναισθηματική Αξία)



Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία), Ινγκα Ιμπσντότερ – Λιλεάς (Συναισθηματική Αξία), Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons), Τεγιάνα Τέιλορ (Μια μάχη μετά την άλλη), Γούνμι Μοσάκου (Sinners)

Σκηνοθεσία

Κλόι Τζάο, Τζος Σάφντι, Πολ Τόμας Αντερσον, Γιοακίμ Τρίερ, Ράιαν Κούγκλερ



Φωτογραφία

Φρανκενστάιν, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams, Sinners



Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly, Forever Green, The Three Sisters

Κοστούμια



Κέιτ Χόλεϊ (Φρανκενστάιν), Ρουθ Κάρτερ (Sinners), Μαλκγόζια Τουρζάνσκα (Hamnet)

Μικρού Μήκους Ταινία Live Action



Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Φρανκενστάιν, Kokuho, Sinners, The Ugly Stepsister



Μουσική

Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη



Διασκευασμένο Σενάριο

Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams



Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon, It was just an accident, Marty Supreme, Συναισθηματική Αξία, Sinners



Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ

The Alabama Solution, Cutting Through Rocks, The Perfect Neighboor



Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

All the Empty Rooms, Armed only with a camera



Μοντάζ

F1, Marty Supreme, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη, Συναισθηματική Αξία



Διεθνής Ταινία

The Secret Agent, It was just an accident, Sirat, Συναισθηματική Αξία, Η φωνή της Χιντ



Καλύτερο Τραγούδι



Dear Me (Diane Warren: Relentless), Golden (KPop Demon Hunters), I Lied to You (Sinners), Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi), Train Dreams (Train Dreams)

Σκηνογραφία

Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners



Ηχος



F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners, Sirat

Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire and Ash, F1, Jurrasic World: Rebirth, Sinners



Καλύτερη διανομή ρόλων (νέα κατηγορία)

Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners, The Secret Agent