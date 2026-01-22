Όσκαρ 2026: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες - 4 βραβεία διεκδικεί η «Bugonia» του Λάνθιμου
Η ταινία «Sinners» σάρωσε καθώς απέσπασε υποψηφιότητες σε 16 από τις 24 κατηγορίες.
Η αντίστροφη μέτρηση για τα 98α Βραβεία Όσκαρ έχει ξεκινήσει καθώς οι Λιούις Πούλμαν και Ντάνιελ Μπρουκς ανακοινώνουν τις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ του 2026 από το Θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες. Η φετινή απονομή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου, στο Dolby Theatre, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’ Μπράιεν.
H «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου απέσπασε 4 υποψηφιότητες, ενώ το «Sinners» χτύπησε ρεκόρ με συνολικά 16 υποψηφιότητες
Οι υποψηφιότητες
Καλύτερη Ταινία
Βουγονία, F1, Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, The Secret Agent, Συναισθηματική Αξία, Sinners, Train Dreams
Α’ Ανδρικός Ρόλος
Τίμοθι Σαλαμέ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ, Ρόουζ Μπερν, Κέιτ Χάντσον, Ρενάτα Ράινσβε, Έμα Στόουν
Β΄Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια μάχη μετά την άλλη), Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν), Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη), Ντελρόι Λίντο (Sinners), Στέλαν Σκάρσκαρντ (Συναισθηματική Αξία)
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία), Ινγκα Ιμπσντότερ – Λιλεάς (Συναισθηματική Αξία), Εϊμι Μάντιγκαν (Weapons), Τεγιάνα Τέιλορ (Μια μάχη μετά την άλλη), Γούνμι Μοσάκου (Sinners)
Σκηνοθεσία
Κλόι Τζάο, Τζος Σάφντι, Πολ Τόμας Αντερσον, Γιοακίμ Τρίερ, Ράιαν Κούγκλερ
Φωτογραφία
Φρανκενστάιν, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams, Sinners
Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Butterfly, Forever Green, The Three Sisters
Κοστούμια
Κέιτ Χόλεϊ (Φρανκενστάιν), Ρουθ Κάρτερ (Sinners), Μαλκγόζια Τουρζάνσκα (Hamnet)
Μικρού Μήκους Ταινία Live Action
Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
Φρανκενστάιν, Kokuho, Sinners, The Ugly Stepsister
Μουσική
Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη
Διασκευασμένο Σενάριο
Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams
Πρωτότυπο Σενάριο
Blue Moon, It was just an accident, Marty Supreme, Συναισθηματική Αξία, Sinners
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2
Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ
The Alabama Solution, Cutting Through Rocks, The Perfect Neighboor
Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ
All the Empty Rooms, Armed only with a camera
Μοντάζ
F1, Marty Supreme, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη, Συναισθηματική Αξία
Διεθνής Ταινία
The Secret Agent, It was just an accident, Sirat, Συναισθηματική Αξία, Η φωνή της Χιντ
Καλύτερο Τραγούδι
Dear Me (Diane Warren: Relentless), Golden (KPop Demon Hunters), I Lied to You (Sinners), Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi), Train Dreams (Train Dreams)
Σκηνογραφία
Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners
Ηχος
F1, Frankenstein, One Battle After Another, Sinners, Sirat
Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire and Ash, F1, Jurrasic World: Rebirth, Sinners
Καλύτερη διανομή ρόλων (νέα κατηγορία)
Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners, The Secret Agent