Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά και 112 στην Πάρο - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

LIFE Ντορέττα Παπαδημητρίου Πάρος Διακοπές Showbiz

Γιώργος Γεροντιδάκης: Έγινε… Τεντόγλου για να φτάσει στην αγκαλιά της Ντορέττας

Οι δύο ηθοποιοί μας έβγαλαν το λάδι μέχρι να παραδεχτούν τη σχέση τους και έκτοτε τη διαφημίζουν με ευρηματικούς τρόπους!

φωτογραφία TikTok
φωτογραφία TikTok
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Πάρο και κάνουν σαν μικρά παιδιά. Το ζευγάρι εκτός από φουλ ερωτευμένο, ξέρει να περνά και μόνο του καλά, είναι φίλοι και αυτό δίνει άλλον αέρα και ποιότητα στη σχέση τους.

@dorettapapadimitr #fyp @gerontidakis_giorgos ♬ оригинальный звук - Павловы

Μπορεί μέχρι να αισθανθούν καλά και σίγουροι γι’ αυτό που ένιωθαν, οι δυο τους να μην ήθελαν να επικοινωνήσουν προς τα έξω τη σχέση τους, τώρα πια όμως όχι μόνο δεν κρύβονται, αλλά δείχνουν και πόσο κουλ περνάνε στις διακοπές τους.

Η Ντορέττα ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok όπου τη βλέπουμε να καλεί στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της κι εκείνος ως άλλος Μίλτος Τεντόγλου να κάνει… ερωτικά άλματα προς το μέρος της.

Σε άλλο βίντεο που η Ντορέττα ανάρτησε στο Instagram τη βλέπουμε να απολαμβάνει το ντους της έξω, αφού όπως πολύ εύστοχα λέει: «Αν όχι ντους έξω το καλοκαίρι, τότε τι;»

Ο Γιώργος στις αναρτήσεις του στα social δεν είναι τόσο εκδηλωτικός, αλλά κάνει την έκπληξη ανεβάζοντας στο Instagram ένα ηλιοβασίλεμα για να μας θυμίζει πόσο ρομαντικός είναι…

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Ντορέττα Παπαδημητρίου Πάρος Διακοπές Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader