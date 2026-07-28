Γιώργος Γεροντιδάκης: Έγινε… Τεντόγλου για να φτάσει στην αγκαλιά της Ντορέττας

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Πάρο και κάνουν σαν μικρά παιδιά. Το ζευγάρι εκτός από φουλ ερωτευμένο, ξέρει να περνά και μόνο του καλά, είναι φίλοι και αυτό δίνει άλλον αέρα και ποιότητα στη σχέση τους.

Μπορεί μέχρι να αισθανθούν καλά και σίγουροι γι’ αυτό που ένιωθαν, οι δυο τους να μην ήθελαν να επικοινωνήσουν προς τα έξω τη σχέση τους, τώρα πια όμως όχι μόνο δεν κρύβονται, αλλά δείχνουν και πόσο κουλ περνάνε στις διακοπές τους.

Η Ντορέττα ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok όπου τη βλέπουμε να καλεί στην αγκαλιά της τον αγαπημένο της κι εκείνος ως άλλος Μίλτος Τεντόγλου να κάνει… ερωτικά άλματα προς το μέρος της.

Σε άλλο βίντεο που η Ντορέττα ανάρτησε στο Instagram τη βλέπουμε να απολαμβάνει το ντους της έξω, αφού όπως πολύ εύστοχα λέει: «Αν όχι ντους έξω το καλοκαίρι, τότε τι;»

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης στις αναρτήσεις του στα social δεν είναι τόσο εκδηλωτικός όσο η αγαπημένη του, Ντορέττα Παπαδημητρίου, αλλά κάνει την έκπληξη ανεβάζοντας στο Instagram ένα ηλιοβασίλεμα για να μας θυμίζει πόσο ρομαντικός είναι… pic.twitter.com/x0XWEvjvXI — Flash.gr (@flashgrofficial) July 28, 2026

Ο Γιώργος στις αναρτήσεις του στα social δεν είναι τόσο εκδηλωτικός, αλλά κάνει την έκπληξη ανεβάζοντας στο Instagram ένα ηλιοβασίλεμα για να μας θυμίζει πόσο ρομαντικός είναι…