Ο Τζολάκης είναι επίσημα παίκτης της Χαλ με ποσό-ρεκόρ για τον αγγλικό σύλλογο

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Ο Κωνσταντής Τζολάκης αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτης της Χαλ, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας αφήνει τον Ολυμπιακό και είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα στην Premier League.

Our new GK 🧤



Konstantinos Tzolakis is a Tiger! 🐯https://t.co/6WKXIggZY9 pic.twitter.com/ZSpC3Fi9wy — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

Κέρδισε τα πάντα και πλέον πάει για ψηλότερα...

Με τους ερυθρόλευκους κατέκτησε το Conference League το 2024, 4 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα, όπως και 1 Super Cup.

Από το 2019 κατέγραψε με τον Ολυμπιακό εμφανίσεις και στις 3 ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, φτάνοντας τις 27 στο σύνολο και τα 11 clean sheets.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα υπερασπίστηκε την εστία των Πειραιτωτών 100 φορές και την κράτησε ανέπαφη 51 φορές, ενώ συνολικά με τη φανέλα των ερυθρόλευκων πραγματοποίησε 131 συμμετοχές.

Οι Τίγρεις έγραψαν στην ανακοίνωσή τους: “Το μεταγραφικό μας ρεκόρ έσπασε“. Στην ανακοίνωση ωστόσο δεν αποκαλύπτουν το ποσό της απόκτησης του από τον Ολυμπιακό.

Our transfer record is broken ⚡️ pic.twitter.com/nGxyyDh9te — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

Οι πρώτες του δηλώσεις:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εντάσσομαι στη Χαλ Σίτι. Είμαι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου. Γνώρισα όλους τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στην Τουρκία και τους ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή.

Με τον Ολυμπιακό είχα μια επιτυχημένη πορεία, κατακτώντας το Conference League, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, ενώ αγωνίστηκα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και στο Champions League. Η Χαλ είναι κάτι διαφορετικό, καθώς πλέον αγωνιζόμαστε στην Premier League. Θα αντιμετωπίσουμε κορυφαίους ποδοσφαιριστές και αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για μένα.

Νιώθω έτοιμος. Θα δίνω καθημερινά το 100% στις προπονήσεις για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Αγγλία. Ήθελα να έρθω στη Χαλ, γιατί η Premier League είναι το κορυφαίο επίπεδο.

Γνωρίζω ότι η Χαλ έχει παθιασμένους οπαδούς και ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά τους».