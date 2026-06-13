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Στις 13 Ιουνίου του 2024 μια πυρκαγιά σε ένα σπίτι στη Ρόδο θα σήμανε το τέλος μιας εποχής. Ο Μπρούνο, ο γνωστός Έλληνας εραστής της Ρόδου, εντοπίζεται νεκρός μέσα στο οίκημα που διέμενε, με τις αρχές να αντιλαμβάνονται από νωρίς ότι δεν επρόκειτο για ένα τυχαίο γεγονός, αλλά για εγκληματική ενέργεια.

Ποιος ήταν ο Μπρούνο

Η Ρόδος γνώριζε ήδη από τη δεκαετία του 1970 έντονη τουριστική ανάπτυξη, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από το εξωτερικό. Τα αεροπλάνα κατέφθαναν διαρκώς στο νησί μεταφέροντας τουρίστες που αναζητούσαν τον ήλιο, τη θάλασσα και τις ξέγνοιαστες διακοπές. Την ίδια περίοδο, το κύμα της σεξουαλικής απελευθέρωσης που σάρωνε την Ευρώπη έφερε στη Ρόδο γυναίκες από τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Σουηδία και την Ολλανδία, πολλές από τις οποίες αναζητούσαν μια σύντομη καλοκαιρινή περιπέτεια.

Τότε έκανε την εμφάνισή του και το περίφημο «greek καμάκι», ένα φαινόμενο που έμελλε να συνδεθεί με τον ελληνικό τουρισμό. Συνήθως επρόκειτο για νεαρούς άνδρες λαϊκής καταγωγής, χωρίς οικονομική άνεση αλλά με μεγάλη αυτοπεποίθηση και ιδιαίτερη ευκολία στις γνωριμίες με ξένες τουρίστριες.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές μορφές αυτής της εποχής ήταν ο Μπρούνο, κατά κόσμον Ηλίας Φανούρης. Θεωρήθηκε ένας από τους πιο γνωστούς εκπροσώπους του «greek καμακιού» στη Ρόδο και μια από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες των δεκαετιών του ’70 και του ’80. Η ζωή και η δράση του καταγράφηκαν στο ντοκιμαντέρ «Colossi of Love - Οι Κολοσσοί του Έρωτα», ενώ ο ίδιος σε συνεντεύξεις του συνήθιζε να αναφέρεται με καμάρι στις χιλιάδες ερωτικές του γνωριμίες, υποστηρίζοντας ότι ξεπερνούσαν τις 4.500 γυναίκες.

«Όταν σταματήσω μια γυναίκα που να μου αρέσει, ξέρω από ποια χώρα είναι. Ακόμη και το ζώδιό της γνωρίζω. Οι Γερμανίδες ήταν οι καλύτερες. Έχω κάνει έρωτα με μια Γερμανίδα και με έστειλε εισαγωγή. Δεν μπορούσα να σηκώσω τα πόδια μου. Είδα τον χάρο από πάνω μου.»

Από νεαρή ηλικία εργάστηκε ως πωλητής κοσμημάτων και ενδυμάτων, ενώ παράλληλα έκανε τον κράχτη σε δημοφιλείς ντισκοτέκ της εποχής. Σε ένα από τα καλοκαίρια του στη Ρόδο γνώρισε μια Φινλανδή, την οποία παντρεύτηκε και ακολούθησε στη χώρα της. Ωστόσο, ο γάμος δεν κράτησε πολύ και σύντομα επέστρεψε στη Ρόδο, δηλώνοντας πως του έλειπε ο τρόπος ζωής που είχε συνηθίσει στο νησί.

Τα επόμενα χρόνια συνέχισε να εργάζεται ως πωλητής και κράχτης, ενώ παράλληλα διατηρούσε σχέσεις με τουρίστριες που επισκέπτονταν το νησί. Μεγαλώνοντας, στράφηκε κυρίως σε μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, από τις οποίες συχνά εξασφάλιζε οικονομική βοήθεια. Σε κάποια φάση αρραβωνιάστηκε μια Αγγλίδα, πιστεύοντας ότι διέθετε μεγάλη περιουσία, ενώ αργότερα προχώρησε και σε λευκό γάμο με Ρωσίδα υπήκοο, λαμβάνοντας μια μικρή χρηματική αμοιβή. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του εργαζόταν ως μικροπωλητής στις παραλίες και στους δρόμους της Ρόδου.

Η εποχή κατά την οποία οι ανέμελες καλοκαιρινές γνωριμίες κυριαρχούσαν στον τουρισμό είχε πλέον περάσει. Η εμφάνιση του AIDS άλλαξε τα δεδομένα, ενώ στη συνέχεια η τεχνολογία, το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι γνωρίζονταν. Ο ίδιος υποστήριζε ότι στις πιο έντονες περιόδους της ζωής του μπορούσε να έχει έως και έξι ή επτά ερωτικές γνωριμίες μέσα σε μία ημέρα. Ωστόσο, η αδυναμία του να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα φαίνεται πως τον οδήγησε σταδιακά στην απομόνωση και τη μοναξιά.

Η τραγική νύχτα

πηγή: Ροδιακή

Τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου 2014, κάτοικοι της Παλιάς Πόλης της Ρόδου ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε μονοκατοικία στην οδό Πεισάνδρου 10. Οι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο η πυρκαγιά είχε ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς το σπίτι, παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η σφοδρότητα της φωτιάς και κυρίως η ασυνήθιστα γρήγορη εξάπλωσή της προκάλεσαν από την πρώτη στιγμή υποψίες στις Αρχές. Αστυνομία και Πυροσβεστική άρχισαν να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπρησμού και κατά τη διάρκεια της αυτοψίας βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα: ανάμεσα στα αποκαΐδια εντοπίστηκε απανθρακωμένη ανθρώπινη σορός.

Το θύμα ήταν ο 64χρονος Ηλίας Φανούρης, γνωστός στη Ρόδο ως «Μπρούνο». Τα πρώτα ευρήματα των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής έδειχναν ότι η φωτιά δεν είχε προκληθεί τυχαία. Η υπόθεση πήρε αμέσως άλλη διάσταση και, μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα, ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Από τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε ο ιατροδικαστής προέκυπτε ότι δεν επρόκειτο απλώς για έναν θάνατο μέσα σε πυρκαγιά. Παρότι η κατάσταση της σορού δυσκόλευε σημαντικά τη νεκροψία-νεκροτομή, οι εξετάσεις αποκάλυψαν ένα κρίσιμο στοιχείο: ο Μπρούνο δεν είχε πεθάνει εξαιτίας της φωτιάς.

Στους πνεύμονές του δεν εντοπίστηκαν ίχνη εισπνοής καπνού, γεγονός που σήμαινε ότι ήταν ήδη νεκρός όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Παράλληλα, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη τριών τραυμάτων από μαχαίρι στην περιοχή του θώρακα και των πλευρών. Τα τραύματα αυτά κρίθηκαν θανατηφόρα.

Η εικόνα που σχηματίστηκε ήταν σαφής: ο δράστης είχε αφαιρέσει τη ζωή του 64χρονου και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος του εγκλήματος.

Οι πρώτες έρευνες και τα πιθανά κίνητρα

πηγή: Ροδιακή

Ο Μπρούνο ζούσε μόνος του στη Ρόδο και στην τοπική κοινωνία κυκλοφορούσαν πληροφορίες ότι διέθετε κάποια χρήματα, είτε από προσωπικές οικονομίες είτε από τις σχέσεις που είχε αναπτύξει κατά καιρούς με ηλικιωμένες αλλοδαπές γυναίκες. Το ενδεχόμενο της ληστείας ή οικονομικών διαφορών βρέθηκε από νωρίς στο επίκεντρο των ερευνών.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να συλλέγουν μαρτυρίες από γείτονες και γνωστούς του θύματος. Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι ο 64χρονος διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που εκδίδονταν έναντι αμοιβής. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τους τελευταίους μήνες άκουγαν συχνά έντονους καβγάδες και αντιπαραθέσεις μέσω Skype με κάποιο άγνωστο άτομο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η Αστυνομία στην κατάθεση ηλικιωμένης γειτόνισσας, η οποία υποστήριξε ότι είχε δει τον Μπρούνο να διαπληκτίζεται έντονα με έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών.

Στο μικροσκόπιο ένα βουλγαρικό ζευγάρι

Η έρευνα προχώρησε με άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και ανάλυση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών του θύματος. Μέσα από τις συνομιλίες που είχαν καταγραφεί στο Skype αποκαλύφθηκε η ύπαρξη έντονης αντιπαράθεσης με έναν Βούλγαρο άνδρα, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλευόταν οικονομικά μία συμπατριώτισσά του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Μπρούνο προσπαθούσε να πείσει τη γυναίκα να απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο άνδρα. Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε τους αστυνομικούς να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στο ζευγάρι.

Οι υποψίες ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο όταν διαπιστώθηκε ότι οι δύο αλλοδαποί είχαν εγκαταλείψει τη Ρόδο μόλις δύο ημέρες μετά τη φωτιά. Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και στις 19 Ιουνίου 2014 συνελήφθησαν. Ακολούθησε η μεταγωγή τους στη Ρόδο για να καταθέσουν ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Οι κατηγορίες και η πρώτη απολογία

Σε βάρος του 35χρονου Βούλγαρου και της 37χρονης συντρόφου του ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και εμπρησμό από κοινού.

Κατά την απολογία του, ο 35χρονος αρνήθηκε ότι δολοφόνησε τον Μπρούνο. Υποστήριξε ότι όλα συνέβησαν έπειτα από συμπλοκή και χωρίς πρόθεση να τον σκοτώσει. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το θύμα τον πλησίασε κρατώντας μαχαίρι και εκείνος αντέδρασε χτυπώντας τον μία φορά στην κοιλιά για να αμυνθεί.

Όπως ανέφερε, ο 64χρονος κατέρρευσε στο κρεβάτι και άρχισε να σφαδάζει. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τον επαναφέρει ακόμη και δίνοντάς του το φιλί της ζωής, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σπίτι, ενώ για τη φωτιά υποστήριξε ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από αναμμένα αρωματικά κεριά που υπήρχαν στον χώρο.

Παρά τους ισχυρισμούς τους, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Αργότερα, ωστόσο, η 37χρονη απαλλάχθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου και αποφυλακίστηκε.

Η δίκη και η κατάθεση της 37χρονης

Η υπόθεση έφτασε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω στις 2 Μαρτίου 2015. Η 37χρονη, η οποία στο μεταξύ είχε απαλλαγεί, κατέθεσε ως μάρτυρας και περιέγραψε τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Μπρούνο.

Όπως υποστήριξε, ο 64χρονος προσπαθούσε να την πείσει να απομακρυνθεί από τον 35χρονο Βούλγαρο και να ζήσει ανεξάρτητα. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με την ίδια, δημιούργησε σοβαρές εντάσεις ανάμεσα στους δύο άνδρες, οι οποίες συχνά οδηγούσαν σε έντονους καβγάδες.

Κατά την κατάθεσή της, υποστήριξε ότι το βράδυ της δολοφονίας ο κατηγορούμενος επιτέθηκε στον Μπρούνο για οικονομικές διαφορές. Ανέφερε ότι αρχικά τον χτύπησε με γροθιές και στη συνέχεια τον έπνιξε. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ο ίδιος ήταν και εκείνος που έβαλε φωτιά στο σπίτι προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Τι υποστήριξε ο 35χρονος Βούλγαρος

Ο Μπρούνο

Ο 35χρονος επέμεινε ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει τον Μπρούνο. Περιέγραψε ότι το βράδυ εκείνο βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού όταν το θύμα προσπάθησε να οδηγήσει την 37χρονη στην κρεβατοκάμαρα.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, η γυναίκα παραπάτησε και εκείνος παρενέβη για να την προστατεύσει. Όταν προσπάθησαν να αποχωρήσουν, όπως ισχυρίστηκε, ο Μπρούνο κινήθηκε εναντίον του κρατώντας μαχαίρι. Τότε του κατάφερε ένα χτύπημα με το χέρι στο κεφάλι, με αποτέλεσμα ο 64χρονος να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο κρεβάτι.

Υποστήριξε ακόμη ότι επιχείρησε να τον βοηθήσει, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι δεν αντιδρούσε, εγκατέλειψε το σπίτι. Για άλλη μία φορά απέδωσε την πυρκαγιά σε πιθανό ατύχημα από αναμμένα κεριά.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από την εκδοχή του και τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία και επιπλέον ποινή πέντε ετών για τον εμπρησμό.

Η ανατροπή στο Εφετείο

Η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου σε δεύτερο βαθμό στις 14 Απριλίου 2017 από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου. Καθοριστική θεωρήθηκε η κατάθεση του ιατροδικαστή, ο οποίος επανέλαβε τα επιστημονικά συμπεράσματά του σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Μπρούνο.

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης ως μάρτυρας υπεράσπισης η Βουλγάρα σύντροφος του κατηγορουμένου, η οποία είχε ήδη απαλλαγεί. Η ίδια περιέγραψε τον 35χρονο ως άνθρωπο χωρίς βίαιη συμπεριφορά και τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα ούτε είχε απασχολήσει τις Αρχές.

Τελικά, στις 8 Μαΐου 2017, το Εφετείο έκρινε και πάλι ένοχο τον κατηγορούμενο. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ιατροδικαστική κατάθεση όσο και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία, προχώρησε σε μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από πρόθεση σε σκοπούμενη θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ποινής. Τα ισόβια μετατράπηκαν σε κάθειρξη 20 ετών, κλείνοντας ένα από τα πλέον πολύκροτα εγκλήματα που απασχόλησαν τη Ρόδο τη δεκαετία του 2010.