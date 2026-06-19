Κετογονική δίαιτα και εγκέφαλος: Μπορεί να βοηθήσει σε Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον;

Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση παρουσιάζει την κετογονική δίαιτα (με υψηλά λιπαρά) ως πιθανή «ασπίδα» απέναντι στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Η μελέτη δεν εξετάζει μια συγκεκριμένη κλινική δοκιμή, αλλά συγκεντρώνει δεδομένα από δεκάδες εργασίες σε εργαστήρια και ανθρώπους, προσπαθώντας να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: μπορεί μια αλλαγή στον τρόπο που «τρέφεται» ο εγκέφαλος να επιβραδύνει ασθένειες όπως αλτσχάιμερ, πάρκινσον, ALS, Χάντινγκτον και σκλήρυνση κατά πλάκας;

Οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις έχουν διαφορετική εικόνα, όμως μοιράζονται κοινά προβλήματα στο επίπεδο των κυττάρων του εγκεφάλου. Οι νευρώνες δυσκολεύονται να πάρουν ενέργεια, τα μιτοχόνδρια (οι «ενεργειακοί σταθμοί» των κυττάρων) δεν λειτουργούν σωστά, ενώ αυξάνεται η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες. Παράλληλα, συσσωρεύονται τοξικές πρωτεΐνες, όπως η β-αμυλοειδής και η α-συνουκλεΐνη, που βλάπτουν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Σε αυτό το περιβάλλον, η ιδέα μιας εναλλακτικής πηγής ενέργειας για τον εγκέφαλο έχει τραβήξει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Πώς τα κετονικά σώματα αλλάζουν τον ενεργειακό «χάρτη» του εγκεφάλου

Η κετογονική δίαιτα είναι ένα διατροφικό σχήμα πολύ χαμηλών υδατανθράκων και υψηλών λιπαρών. Όταν το σώμα στερείται γλυκόζης, αρχίζει να παράγει κετονικά σώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως «καύσιμο» από τον εγκέφαλο. Η βασική κετόνη, η β-υδροξυβουτυρική (BHB), δεν λειτουργεί μόνο ως ενέργεια, αλλά φαίνεται να επηρεάζει και μηχανισμούς φλεγμονής, οξειδωτικού στρες και γονιδιακής έκφρασης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτή η μεταβολική αλλαγή μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη. Πρώτον, μειώνει την εξάρτηση από τη γλυκόζη, η οποία όταν μεταβολίζεται σε υπερβολικό βαθμό μπορεί να αυξήσει την παραγωγή ελεύθερων ριζών και κυτταρικής βλάβης. Δεύτερον, τα κετονικά σώματα φαίνεται να βελτιώνουν τη λειτουργία των μιτοχονδρίων και να ενισχύουν την παραγωγή ενέργειας. Τρίτον, επηρεάζουν φλεγμονώδεις μηχανισμούς, μειώνοντας τη δραστηριότητα μορίων που σχετίζονται με τη νευροφλεγμονή.

Η ανασκόπηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην επίδραση της δίαιτας στον εγκέφαλο ως «συνολικό σύστημα». Έχει παρατηρηθεί ότι η κετογονική δίαιτα μπορεί να ενεργοποιεί προστατευτικά μονοπάτια, όπως εκείνα που ενισχύουν την αντιοξειδωτική άμυνα, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει τη διαδικασία της αυτοφαγίας, δηλαδή τον «καθαρισμό» των κυττάρων από κατεστραμμένες πρωτεΐνες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε ασθένειες όπου η συσσώρευση τοξικών πρωτεϊνών αποτελεί βασικό πρόβλημα.

Φλεγμονή, μιτοχόνδρια και μικροβίωμα: οι βασικοί μηχανισμοί δράσης

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορά το έντερο. Ο λεγόμενος «άξονας εντέρου–εγκεφάλου» φαίνεται να παίζει ρόλο στη νευροεκφύλιση, καθώς η ανισορροπία των μικροβίων του εντέρου μπορεί να ενισχύσει τη φλεγμονή. Η κετογονική δίαιτα φαίνεται να αλλάζει τη σύνθεση του μικροβιώματος, αυξάνοντας ορισμένα ευεργετικά βακτήρια και μειώνοντας άλλα που σχετίζονται με φλεγμονή, αν και τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα σταθερά σε όλες τις μελέτες.

Στα επιμέρους νοσήματα, τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά αλλά όχι οριστικά. Στο Αλτσχάιμερ, όπου υπάρχει έντονη ενεργειακή δυσλειτουργία του εγκεφάλου, η κετογονική δίαιτα φαίνεται να προσφέρει εναλλακτική πηγή ενέργειας και σε κάποιες μελέτες να βελτιώνει τη μνήμη ή δείκτες νόσου. Στο Πάρκινσον, υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης κινητικών συμπτωμάτων και μιτοχονδριακής λειτουργίας. Στο Χάντινγκτον και στην ALS, τα δεδομένα από πειραματικά μοντέλα δείχνουν επιβράδυνση ορισμένων μεταβολικών διαταραχών, χωρίς όμως ξεκάθαρη ανακοπή της νόσου. Στη σκλήρυνση κατά πλάκας, μικρές κλινικές μελέτες δείχνουν βελτίωση σε κόπωση, ποιότητα ζωής και φλεγμονώδεις δείκτες.

Οι προκλήσεις της εφαρμογής στην κλινική πράξη

Συνολικά, η ανασκόπηση καταλήγει ότι η κετογονική δίαιτα δεν συστήνεται ως θεραπεία για τις νευροεκφυλιστικές νόσους, αλλά μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, στοχεύοντας σε κοινές μεταβολικές και φλεγμονώδεις δυσλειτουργίες. Το μέλλον της φαίνεται να εξαρτάται από πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις, καλύτερη επιλογή ασθενών και συνδυασμό με άλλες θεραπείες ή διατροφικά μοντέλα.