Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: «Έκρηξη» στις δηλωμένες υπερωρίες – Αυξήθηκαν μισθοί και εισφορές

Ισχυρά σημάδια περιορισμού της αδήλωτης εργασίας και καλύτερης καταγραφής του πραγματικού χρόνου απασχόλησης καταγράφει το υπουργείο Εργασίας, καθώς η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας φαίνεται να αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» δείχνουν σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες, αλλά και στα έσοδα που προκύπτουν τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη διεύρυνση της Ψηφιακής Κάρτας σε ολοένα και περισσότερους κλάδους της οικονομίας, αλλά και με το νέο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για υπερωριακή και νυχτερινή εργασία.

Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν στον FLASH ότι οι παρεμβάσεις αυτές δημιουργούν ισχυρότερα κίνητρα συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην ακριβέστερη αποτύπωση της πραγματικής εργασίας, περιορίζοντας παράλληλα φαινόμενα υποδηλωμένης απασχόλησης.

«Εκτοξεύθηκαν» οι αποδοχές για υπερωρίες

Τα οικονομικά στοιχεία είναι ενδεικτικά της τάσης που διαμορφώνεται. Στο διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν για υπερωρίες και υπερεργασία έφτασαν τα 455,7 εκατ. ευρώ, έναντι 328,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 39%, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας.

Την ίδια στιγμή, οι ασφαλιστικές εισφορές που συνδέονται με τις συγκεκριμένες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 29%, αγγίζοντας τα 150,9 εκατ. ευρώ από 116,7 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη νυχτερινή εργασία καθώς και στην απασχόληση κατά τις αργίες. Οι σχετικές αποδοχές αυξήθηκαν κατά 16%, φτάνοντας τα 320,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισφορές που καταβλήθηκαν για αυτές τις μορφές εργασίας σημείωσαν άνοδο 42%.

Με μεγαλύτερη ακρίβεια η καταγραφή της εργασίας

Πηγές του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν πως η μείωση των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων στις υπερωρίες και στις πρόσθετες μορφές απασχόλησης όχι μόνο δεν οδήγησε σε απώλεια εσόδων για το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά συνέβαλε στην αύξηση των δηλωμένων αποδοχών και της ασφαλιστέας ύλης.

Η εικόνα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείχνει ότι η καταγραφή της εργασίας γίνεται πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αύξηση δεν εμφανίζεται περιστασιακά, αλλά διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με έντονη δυναμική κυρίως τους μήνες αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας προχωρά στην επόμενη φάση επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με στόχο να καλύψει ακόμη περισσότερους εργαζόμενους. Οι νέες πιλοτικές εφαρμογές αφορούν περίπου 476.000 επιπλέον εργαζόμενους και αναμένεται να ανεβάσουν τον συνολικό αριθμό όσων καλύπτονται από το μέτρο κοντά στα 2,5 εκατομμύρια.

Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνει δραστηριότητες του τομέα υγείας, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών καθαρισμού, κομμωτηρίων και κέντρων αισθητικής. Η δεύτερη φάση θα ακολουθήσει μέσα στο καλοκαίρι και θα επεκταθεί σε κλάδους όπως τα logistics, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση, οι επισκευές και οι υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία στους κλάδους όπου εφαρμόζεται ήδη η Ψηφιακή Κάρτα έχουν καταγραφεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις δηλωμένες υπερωρίες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 1.200%.

Συνολικά, μέσα στο 2025 δηλώθηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριακής εργασίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, επιβεβαιώνει ότι η ψηφιακή παρακολούθηση του ωραρίου εξελίσσεται σε ένα από τα βασικά εργαλεία καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.