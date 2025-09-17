Τα σκληρά λόγια της Mel B στην κόρη της Phoenix Brown: «Εγώ είμαι η διάσημη και όχι εσύ»

Η κόρη της Mel B, Φοίνιξ Μπράουν, αποκάλυψε ότι η μητέρα της κάποτε της είπε: «Εγώ είμαι η διάσημη και όχι εσύ» και σε πρόσφατη συνέντευξη τόνισε ότι δεν θα είναι «σκιά» της επιτυχίας της.

Μιλώντας στην Daily Mail, η 26χρονη είπε ότι γρήγορα συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να βρει τον δικό της δρόμο στη ζωή, καθώς είχε να αντιμετωπίσει και όλα αυτά που ακούγονται για τα nepo babies, τα παιδιά των διασήμων.

Η Φοίνιξ εργάζεται πλέον ως DJ και ασχολείται με την τέχνη κάνοντας εκθέσεις στο Λονδίνο, καθώς χτίζει την δική της καριέρα. Αυτή την εβδομάδα θα περπατήσει επίσης στην πρώτη της επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου για την cult εταιρεία streetwear και αξεσουάρ ταξιδιού Sprayground.

«Ανακαλύπτω ποια είμαι, τι μου αρέσει, ποιος μου αρέσει, πού θέλω να είμαι. Είναι πολλά τα ερωτήματα και απλά πρέπει να βρω τις απαντήσεις, αλλά είμαι εδώ για το ταξίδι» είπε η κόρη της Mel B αποδίδοντας τα εύσημα στη μητέρα της που την δίδαξε πώς να ξεφύγει από τη σκιά της φήμης.

Η Φοίνιξ γνωρίζει πολύ καλά ότι η φήμη ακολουθούσε την μητέρα της εξαιτίας των «Spice Girls» και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συχνά την αποκαλούν «nepo baby». «Δεν θα μπορέσω να το αποφύγω, είμαι nepo baby, οπότε φωνάξτε με έτσι. Αλλά το όνομά μου είναι Φοίνιξ» είπε καταλήγοντας.