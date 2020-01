Χρυσές Σφαίρες 2020: Αποκλείουν τις γυναίκες σκηνοθέτιδες; [vid]

Ο αποκλεισμός των γυναικών κινηματογραφιστριών από τις υποψηφιότητες για μια ακόμη χρονιά, φαντάζει ύποπτα σκόπιμος...

Η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών μας εντυπωσιάζει με τις όμορφες γυναικείες παρουσίες στο κόκκινο χαλί, τις σχεδιασμένες για τη συγκεκριμένη βραδιά τουαλέτες, τα εντυπωσιακά χτενίσματα. Φαίνεται όμως ότι αυτό είναι και το μόνο που θέλουν να θυμόμαστε από τις γυναικείες παρουσίες. Τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Hollywood Foreign Press Association) δεν έχει υποδείξει γυναίκα κινηματογραφίστρια για την κατηγορία «Καλύτερος Σκηνοθέτης» από την εποχή της Ava DuVernay για το Selma το 2015 (η ταινία είχε τέσσερις υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη και Καλύτερου Ηθοποιού και κέρδισε για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι).

(Η Ava DuVernay)

Η ιστορία αυτή είχε πάρει έκταση και πριν λίγα χρόνια όταν το επεσήμανε η Natalie Portman επί σκηνής κατά τη διάρκεια της τελετής το 2018. Αναγγέλλοντας τους υποψηφίους για την κατηγορία του Καλύτερου Σκηνοθέτη μαζί με τον Ron Howard, η Portman έκανε την υπενθύμιση ότι οι άνδρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις μεγαλύτερες κατηγορίες των βραβείων. «Και εδώ είναι οι υποψήφιοι μόνο άνδρες της κατηγορίας», ανέφερε, προτού διαβάσει τα ονόματα των ανδρών που έχουν οριστεί. Βέβαια, ακόμα και αυτό το σχόλιο δεν είχε καμία επίδραση όπως φαίνεται στις ψήφους και τις επιλογές της Ένωσης.

Παρά τις υποψηφιότητες ταινιών που απευθύνονται σε γυναίκες σε άλλες κατηγορίες (The Farewell and Portrait of a Lady on Fire for Foreign Language film; A Beautiful Day in the Neighborhood, Booksmart, Harriet, Hustlers, Late Night, and Little Women) καμία γυναίκα δεν είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Director. Ακόμη χειρότερα, οι ιστορίες των γυναικών υποβιβάζονται σε βραβεία για ερμηνείες σε διάφορες κατηγορίες. Από τους 20 υποψηφίους κινηματογραφικών ταινιών (συμπεριλαμβανομένης της Ξενόγλωσσης Ταινίας και Animated), μόνο τρεις επικεντρώνονται στην αφήγηση ιστοριών αποκλειστικά από την οπτική γωνία μιας γυναίκας:The Farewell, Frozen 2, και το Portrait of a Lady on Fire. Αυτό είναι ένα ασήμαντο 15%.

Οι κινητοποιήσεις των γυναικών ηθοποιών και σκηνοθέτιδων στον λαμπερό κόσμο του Hollywood για καλύτερες συνθήκες και ίσους μισθούς με τους άντρες συναδέλφους τους φαίνεται ότι δεν έχουν πιάσει τόπο. Εν έτη 2020 στην αρχή της νέας δεκαετίας φαίνεται πιο καθαρά από ποτέ ότι η ισότητα έχει πολύ δρόμο μπροστά της.