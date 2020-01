Dior: «What if women ruled the World» - Η επίδειξη μόδας του μεγάλου οίκου

Το show υψηλής ραπτικής του οίκου Dior για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020, με τίτλο «What if women ruled the World» παρουσιάστηκε προχθές στο Παρίσι, στο μουσείο Rodin. Η Maria Grazia Chiuri σχεδίασε τη νέα συλλογή του οίκου, με κεντρικό θέμα για ακόμη μια φορά το empowerment των γυναικών.

Η σχεδιάστρια ίσως να δημιούργησε το επόμενο quote που αναμένεται να γίνει viral, «What if women ruled the World» (Τι θα γινόταν εάν οι γυναίκες κυριαρχούσαν στον κόσμο); Το ίδιο έγραφε και στην πρόσκληση του show ενώ μεγάλα και κεντημένα banner με quotes έθεταν ερωτήσεις για το ρόλο και τη δύναμη της γυναίκας, «Θα υπήρχε βία;», «Θα υπήρχε ισότητα στο μεγάλωμα των παιδιών;». Το set δημιουργήθηκε από την 80χρονη Αμερικανίδα φεμινίστρια και καλλιτέχνη Judy Chicago, η οποία δημιούργησε ένα θολωτό χώρο στα πρότυπα ενός γυναικείου σώματος, στο εσωτερικό του οποίου διεξήχθη το σόου. Η εγκατάσταση θα παραμείνει ανοιχτή στο κοινό, στον κήπο του μουσείου Rodin.

Η σχεδιάστρια εμπνεύστηκε τις δημιουργίες της από γυναίκες θεές, από τους αρχαιοελληνικούς και ρωμαϊκούς χιτώνες, σε σύγχρονες εκδοχές τους, με πολυτελή υφάσματα και κεντήματα.

Η Maria Grazia Chiuri ανέλαβε τα ηνία του Οίκου Dior τον Σεπτέμβριο του 2016 και ήταν η πρώτη γυναίκα καλλιτεχνική διευθυντής του οίκου μόδας Dior στην 70χρονη ιστορία του και στο πρώτο της show παρουσίασε ένα T-shirt που έγινε αμέσως viral με τη δήλωση: «We Should All Be Feminists» (Πρέπει να είμαστε όλοι φεμινιστές)

Στα παρασκήνια πριν από την παράσταση, η Chiuri παραδέχθηκε ότι δεν έχει τις απαντήσεις για τις ερωτήσεις που θέτουν τα πανό. «Νομίζω πως εάν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, η έννοια της εξουσίας θα ήταν πολύ διαφορετική. Η έννοια της θηλυκότητας - και αυτό υπάρχει τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες - είναι να φροντίζουμε τους άλλους, όχι μόνο τον εαυτό σας. Νομίζω, αλλά δεν ξέρω. Είμαι απλά μια σχεδιάστρια μόδας»!

Αυτό που περιμένουμε όμως από τον κόσμο της μόδας και τους μεγάλους οίκους θα ήταν να ενσωματώσουν οι σχεδιαστές στις πασαρέλες αλλά και στις συλλογές που παρουσιάζουν τις γυναίκες όπως πραγματικά είναι, γυναίκες κάθε ηλικίας, σωματότυπου και εμφάνισης, ώστε το μήνυμα της σχεδιάστριας να ακουστεί πραγματικά...