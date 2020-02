Τέιλορ Σουίφτ: Το νέο της βίντεοκλιπ για το «The Man» αποδομεί τα φαλλοκρατικά στερεότυπα [vid & pics]

Η Τέιλορ Σουίφτ μεταμορφώθηκε σε άνδρα στο νέο βίντεοκλιπ της με τίτλο «The Man» και «τσάκισε» όλα τα στερεότυπα

Η Τέιλορ Σουίφτ, από τις πιο ξεχωριστές τραγουδίστριες της γενιάς της, μόλις κυκλοφόρησε το νέο της βίντεο κλιπ για το τραγούδι «The Man», μέσα από το οποίο στέλνει εμφατικό μήνυμα για την ισότητα των δύο φύλων. Η Σουίφτ αντιτίθεται σε κάθε διάκριση, με πρόσφατο παράδειγμα το You Need to Calm Down, όπου συμμετείχαν ανοιχτά ομοφυλόφιλοι celebrities, όπως η Έλεν ντε Τζένερις, αλλά και διάσημες drag queens.

Αυτή τη φορά, και μετά την καταδίκη του κινηματογραφικού παραγωγού Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, ύστερα από τις αμέτρητες κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και εν μέσω της δράσης των κινημάτων Time’s Up και #MeToo, που μάχονται για ίση μεταχείριση, ισάξιους μισθούς και την καταπάτηση κάθε είδους κακοποίησης απέναντι στις γυναίκες, η Σουιφτ σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί στο «The Man».

Η 30χρονη σκεπτόμενη όπως φαίνεται ποπ καλλιτέχνης αυτοπροσδιορίζεται ως Τάιλερ Σουίφτ. Ένας λευκός, πάμπλουτος επιχειρηματίας που έχει μάθει στη ζωή του να λογαριάζει μόνο τον εαυτό του και πιστεύει ότι του ανήκει ο κόσμος. Το πρώτο πράγμα που πρόσεξαν πολλοί ήταν ότι μοιάζει τρομερά με τον πρώην της, τον Τζέικ Γκίλενχαλ κάτι που συζητείται πολύ ήδη στην παγκόσμια σόου μπιζ.

Ο «αρσενικός»Τάιλερ, λοιπόν, εμφανίζεται κάποια στιγμή στο μετρό, να κάθεται σαν να του ανήκει, κάνοντας «manspreading» -με ανοιχτά πόδια, τη στάση που συνηθίζουν πολλοί άνδρες, ενάντια στην οποία έχει ξεκινήσει ολόκληρη καμπάνια, καθώς η επαφή κάνει τους υπόλοιπους συνεπιβάτες να νιώθουν άβολα -και όχι μόνο τις γυναίκες.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Σουίφτ αναπαριστά και σατιρίζει πολλούς διάσημους άνδρες του παγκόσμιου στερεώματος. Πέρα από τον Τζέικ Γκίλενχααλ, κανείς προσέχει το γεγονός ότι ο χαρακτήρας της μοιάζει πολύ με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον Λύκο της Γουόλ Στριτ, ο οποίος το μόνο που τον ένοιαζε ήταν το χρήμα. Μάλιστα, η τραγουδίστρια κάνει αναφορά και στο πρόσωπο του ίδιου του ηθοποιού, λέγοντας ότι θα παρτάρει σαν τον Λίο στο Σεν Τροπέ, ενώ ο «Τάιλερ» είναι περιστοιχισμένος από πανέμορφα μοντέλα. Ίσως να πρόκειται για μια έμμεση αναφορά στο γεγονός ότι ο Ντι Κάπριο βγαίνει μόνο με μοντέλα και μάλιστα πολύ μικρότερά του, κάτι που πολλοί ακόμα άνδρες επώνυμοι συνηθίζουν.

Στο τέλος του βίντεο κλιπ, η αληθινή Τέιλορ Σουίφτ και το alter ego της, ο Τάιλερ, συναντιούνται. Το σενάριο θέλει τον Τάιλερ να είναι ο ηθοποιός που παίζει στο βίντεο κλιπ και να ρωτά τη σκηνοθέτη του αν τα πήγε καλά. Εκείνη του απαντά ότι ήταν καλός, απλώς θα τον ήθελε λίγο πιο σέξι και πιο χαριτωμένο, οδηγίες που πολλές γυναίκες έχουν ακούσει από πολλούς σκηνοθέτες του, ακόμα και για ρόλους που το να είσαι σέξι δεν ήταν μόνο περιττό, αλλά και παράλογο. Μάλιστα, δίνει συγχαρητήρια σε μια γυναίκα-ηθοποιό η οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα, κίνηση που σύμφωνα με την Guardian αναφέρεται στο γεγονός ότι οι άνδρες συχνά ευνοούν άλλους άνδρες, προωθώντας έτσι την άνιση μεταχείριση των γυναικών.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο βίντεο κλιπ βλέπουμε και τον πατέρα της Σουίφτ, ο οποίος υποδύεται τον διαιτητή τένις, στη σκηνή που ο πρωταγωνιστής ωρύεται εναντίον του -με τις Σερένα Γουίλιαμς και Μαρία Σαράποβα να έχουν κατηγορηθεί ότι βγάζουν πολύ δυνατές κραυγές στη διάρκεια του αγώνα. Η Σουιφτ κατάφερε μέσα σε ένα βίντεοκλιπ να κριτικάρει πολλά από τα σύγχρονα φαλοκρατικά στερεότυπα