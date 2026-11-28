«Αντί ο κ. Τσίπρας να ψάχνει φύλλο συκής για να κρυφτεί επιτιθέμενος στο ΠΑΣΟΚ, ας τολμήσει να καθαρίσει το κόμμα του. Αυτοανακηρύχθηκε ο εντιμότερος, αλλά αποδείχθηκε συνένοχος στη φαυλότητα», σχολιάζουν από την Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στη σημερινή του ομιλία κάλυψε πλήρως τις σκανδαλώδεις πρακτικές διασπάθισης του δημοσίου χρήματος από τον υπαρχηγό του, Μ. Χατζηγιαννάκη», αναφέρουν στο ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν: «Πήρε αγκαλιά τη διαφθορά, γιατί χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες δεν στήνουν διαδικασίες ανάθεσης έργων, ούτε έχουν συνεταίρους δημάρχους που τους δίνουν δουλειές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ένα πελατειακό αλισβερίσι με βορά το δημόσιο χρήμα.

»Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, κύριε Τσίπρα, δεν ελέγχεται πολιτικά γιατί “έκανε γιάφκα της ΕΛΑΣ τα γραφεία του”, αλλά γιατί σε μια σειρά από έργα του Δήμου Στυλίδας κατέβαζε μόνο εταιρείες δικών του συμφερόντων, οι οποίες τάχα “διαγωνίζονταν”. Ως μηχανικός πώς κρίνετε αυτές τις πρακτικές; Τις επικροτείτε απ’ ό,τι καταλάβαμε σήμερα.

»Είστε ίδιος με τον κ. Μητσοτάκη. Ένας αδιαφανής μηχανισμός εξουσίας και διαπλοκής. Αντί να ψάχνετε φύλλο συκής για να κρυφτείτε επιτιθέμενος στο ΠΑΣΟΚ, τολμήστε να καθαρίσετε το κόμμα σας. Αυτοανακηρυχθήκατε ο εντιμότερος αλλά αποδειχθήκατε συνένοχος στη φαυλότητα. Από το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα, κατακτήσατε τα πρωτεία στο ηθικό μειονέκτημα».